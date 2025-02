Liguria. La goccia fredda, responsabile del peggioramento invernale appena vissuto, sprofonda velocemente verso il Mediterraneo centro-meridionale, portando ad un aumento termico marcato sulla nostra regione e ad una breve pausa precipitativa nella giornata di lunedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: locali raffiche superiori ai 40-50 Km/h in nottata sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovesato. Locali fenomeni di gelicidio in nottata al di sopra dei 600mt. nel profondo entroterra Genovese e Savonese.

Cielo e Fenomeni: in mattinata precipitazioni residue andranno ad interessare il settore centro-orientale della regione, con piogge moderate e nevicate confinate alle vette della val d’Aveto e alle creste al di sopra dei 1200-1400 mt. Possibili locali fenomeni di gelicidio in nottata nelle conche e nelle vallate più fredde del profondo entroterra Genovese e Savonese al di sopra dei 600 mt. Cieli molto nuvolosi o coperti da nuvolosità medio-bassa sul resto della regione per l’intero periodo, senza fenomeni di rilievo. Qualche schiarita possibile nel corso del pomeriggio sul Ponente.

Venti: ventilazione dai quadranti settentrionali in progressiva attenuazione in mattinata sul settore centro-occidentale della regione. Venti deboli dai quadranti meridionali su Imperiese costiero e sul Levante.

Mari: stirati sotto costa sul settore centrale costiero. Mossi o molto mossi in mattinata al largo. Poco mossi o quasi calmi su tutti i settori a partire dalle ore pomeridiane.

Temperature: in aumento, anche marcato sui settori centro-occidentali e nelle zone interne, specialmente nei valori massimi a partire dalla tarda mattinata. Costa: Min: +5°C/+10°C – Max: +7°C/+15°C (picchi sulle Riviere); interno: Min: -1°C/+6°C – Max: +3°C/+11°C.

MARTEDì 11 FEBBRAIO: nuovo peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione con precipitazioni localmente moderate nel corso del pomeriggio sul settore centrale. Nevicate confinate a quote di montagna sul settore centro-occidentale (900-1000 mt.) e sulle vette dell’Appennino orientale (1500-1700mt.). Precipitazioni intermittenti con pause asciutte sull’Imperiese costiero. [EVOLUZIONE INCERTA – Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Variabili dai quadranti meridionali sul Levante. Mari: generalmente poco mossi o quasi calmi su tutti i settori. Temperature: stazionarie o in lieve aumento nelle zone interne di Levante.

MERCOLEDì 12 FEBBRAIO: giornata caratterizzata da nuvolosità serrata su tutta la regione e da precipitazioni deboli/moderate sul settore centro-orientale della regione. Quota neve stabile al di sopra dei 1400-1500 mt. Più asciutto a Ponente. Temperature stazionarie. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali sul centro-ponente. Mari stirati sotto costa e mossi al largo e sul levante costiero. [EVOLUZIONE INCERTA – Seguire i prossimi aggiornamenti]