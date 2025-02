Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, domenica 16 febbraio, è prevista una giornata stabile, ma caratterizzata da nuvolosità variabile, generalmente di tipo medio-alto, in transito sull’intero territorio regionale. In ogni caso, non mancheranno ampi spazi soleggiati.

Venti

ad inizio e fine giornata deboli o moderati da nord, possibili rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. Nelle ore centrali del giorno, la ventilazione si presenterà debole o moderata dai quadranti meridionali.

Mari

generalmente poco mosso, fino a mosso in serata sul bacino occidentale.

Temperature

minime in lieve calo sui versanti padani, in genere stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulle Riviere, stabili o in lieve aumento altrove.

Costa: Min: +4°C/+11°C – Max: +11°C/+15°C

Interno: Min: -5°C/+4°C – Max: +5°C/+11°C