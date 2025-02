Liguria. La progressiva rimonta dell’anticiclone sull’Europa centrale, favorisce un miglioramento delle condizioni atmosferiche sulla nostra regione.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 2 febbraio, in Liguria avremo al mattino ancora addensamenti sui versanti padani, possibili deboli e intermittenti fenomeni precipitativi su quelli centro-occidentali, nevosi oltre gli 800 metri circa. Lungo la fascia costiera tempo in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per qualche nube sparsa. Dalle ore centrali del giorno residui annuvolamenti, in definitivo dissolvimento entro le ore serali, nelle zone interne, mentre altrove i cieli si presenteranno sereni o al più velati.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, raffiche fino a forti tra Genova e Capo Mele. Mare stirato o mosso sotto costa, da molto mosso a mosso al largo. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in rialzo: sulla costa minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 11 e 16 gradi; all’interno minime tra -2 e 6 gradi, massime tra 6 e 11 gradi.

Lunedì 3 febbraio giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato sull’intero territorio regionale, eventuali annuvolamenti avranno carattere temporaneo. Venti tra notte e mattino fino a forti tra Genova e Capo Mele, deboli o, al più, moderati altrove. Per il resto della giornata ventilazione debole ovunque. Mare poco mosso, localmente mosso in mattinata al largo. Temperature minime stabili, massime in ulteriore aumento.

Martedì 4 febbraio prosegue la fase stabile e prevalentemente soleggiata. Non si esclude qualche annuvolamento a ponente, specie interno. Temperature su valori stabili. Ventilazione fino a moderata o tesa da nord.