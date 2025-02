Liguria. Fase anticiclonica sul Mediterraneo occidentale in questi giorni, in attesa del netto cambiamento del tempo previsto a partire da venerdì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche di tramontana localmente superiori ai 45 Km/h in mattinata sulle vallate esposte del Savonese Orientale e del Genovesato centro-occidentale.

Cielo e Fenomeni: sereno fin dalle prime ore del mattino con possibili banchi di nebbia temporanei sui versanti padani centro-occidentali. Al pomeriggio persisterà il bel tempo su tutta la regione

Venti: al mattino moderati o tesi dai quadranti settentrionali sui settori centro-occidentali con rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovesato e del Savonese Orientale. A regime di brezza nel pomeriggio

Mari: poco mosso. Temperature: stazionarie. Costa: Min: +5°C/+10°C – Max: +12°C/+17°C; interno: Min: -4°C/+4°C – Max: +8°C/+12°C.

GIOVEDì 6 FEBBRAIO: tra notte e primo mattino nubi basse o banchi di nebbia sui versanti padani centro-occidentali, in dissolvimento nel corso della mattinata. Cieli sereni per l’intero periodo sul resto della regione.

Venti: tesi dai quadranti settentrionali su Savonese e Genovese al mattino, brezze altrove. Nel pomeriggio venti deboli e variabili ovunque. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie

VENERDì 7 FEBBRAIO: aumento della copertura nuvolosa già dal mattino. Prime precipitazioni nel corso del pomeriggio a partire da ponente, nevose sopra i 400-500m lato padano, sopra gli 800m lato marittimo. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Temperature in sensibile calo. Mari stirati sotto costa. [EVOLUZIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]