Liguria. L’afflusso di aria fredda proveniente dall’Est Europa, in ingresso dalla porta della bora, porterà ad un periodo più freddo con giornate asciutte e prevalentemente soleggiate sui versanti marittimi della nostra regione ma dai connotati prettamente Invernali. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche dai quadranti settentrionali localmente superiori ai 50 Km/h sulle vallate esposte del Savonese e del Genovesato centro-occidentale.

Cielo e Fenomeni: giornata stabile e asciutta sui versanti marittimi con il transito di velature/nuvolosità alta stratificata in mattinata seguito da un pomeriggio più soleggiato sul centro-ponente regionale. Nebbie anche persistenti sui versanti padani (localmente per l’intero periodo su quelli centro-occidentali) con episodi di galaverna diffusi sulle creste Appenniniche del profondo entroterra al di sopra dei 1000 mt. Foschia mattutina e serale possibile nelle vallate esposte al travaso del Savonese e del Ponente Genovese.

Venti: moderati o localmente forti sul Centro-Ponente della regione con rinforzi sui versanti marittimi del Savonese Centro-Orientale e del Genovesato Occidentale. Deboli dai quadranti meridionali sul Levante regionale, in rotazione ai quadranti settentrionali entro sera.

Mari: stirati o poco mossi sotto costa. Mossi o molto mossi al largo. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo sulle vallate esposte al “travaso”. Massime in generale calo, meno marcato sulle Riviere. Costa: Min: +3°C/+10°C – Max: +7°C/+14°C; interno: Min: -5°C/+3°C – Max: +2°C/+10°C.

MARTEDì 18 FEBBRAIO: giornata analoga alla precedente con nuvolosità bassa o banchi di nebbia per l’intero periodo sui versanti padani Centro-Occidentali, foschie persistenti sulle vallate esposte a “travaso” del Savonese e del Genovesato e nuvolosità sparsa con ampie schiarite sulla Riviera di Ponente e quella di Levante. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente in ulteriore rinforzo serale. Deboli o moderati sempre dai quadranti settentrionali sui restanti settori.

Mari: stirati sotto costa. Mossi o molto mossi al largo sul settore centro-occidentale del Mar Ligure. Temperature: stazionarie su valori prettamente invernali sia nei valori minimi che in quelli massimi. Massime diffusamente inferiori ai +3 C sui versanti padani e inferiori ai +8 C nelle vallate Savonesi e Genovesi dei versanti marittimi.

MERCOLEDì 19 FEBBRAIO: nuvolosità in aumento sui versanti marittimi, senza fenomeni di rilievo. Nebbie o nuvolosità bassa sempre presente sui versanti padani. Temperature stazionarie su valori in media per il periodo. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Mari stirati sotto costa e molto mossi al largo. [EVOLUZIONE INCERTA – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]