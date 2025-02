Liguria. Il minimo di bassa pressione che, ieri (8 febbraio), ha determinando piogge e nevicate sulla Liguria, si allontanerà verso i quadranti sud-orientali. Per questo motivo, nel corso di domenica è atteso un graduale miglioramento; tuttavia, la nostra regione rimarrà in balia di correnti umide e il miglioramento sarà solamente parziale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: nottetempo e al mattino nevicate fino a fondovalle tra Val Bormida orientale, Val D’Orba, Valle Stura e, nelle prime ore, Valle Scrivia. Venti fino a burrasca forte (80-90 km/h) tra Genova e Capo Mele, in particolare nella prima parte del giorno.

Cielo e Fenomeni: tra notte e mattino precipitazioni sparse, di debole o moderata intensità, ad eccezione dell’imperiese, qui condizioni di tempo asciutto. Fenomeni che assumeranno carattere nevoso nelle zone interne, fino a fondovalle tra Val Bormida orientale, Val D’Orba, Valle Stura e, nelle prime ore, Valle Scrivia, oltre gli 800-1000 metri sull’Appennino orientale.

Dalle ore centrali del giorno, ancora qualche debole precipitazione sul centro-levante, quota neve in progressivo rialzo oltre gli 800-1000 metri anche su Val Bormida orientale, Val D’Orba e Valle Stura, oltre i 1200 metri su Valle Scrivia e Appennino orientale. Tempo asciutto con anche delle schiarite a ponente, specie in serata.

Venti: nella prima parte di giornata, moderati o forti dai quadranti settentrionali, raffiche fino a burrasca forte (80-90 km/h) tra Genova e Capo Mele. Dal pomeriggio ventilazione in parziale attenuazione, ancora raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale della costa.

Mari: stirato o mosso sotto costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: minime stabili sui versanti padani centro-occidentali e tra savonese e genovesato, in lieve aumento altrove. Massime in rialzo ovunque. Costa: Min: +3°C/+9°C – Max: +8°C/+15°C (picchi sulle Riviere); interno: Min: -4°C/+5°C – Max: +1°C/+9°C.

LUNEDì 10 FEBBRAIO: l’intera giornata sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare, più compatta sul settore centro-orientale, qui non si escludono anche delle precipitazioni. Quota neve oltre i 1400 metri. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: tra notte e mattino venti deboli dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a moderati tra savonese e genovesato. Per il resto della giornata, ventilazione debole a regime variabile. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: in aumento.

MARTEDì 11 FEBBRAIO: giornata caratterizzata da molta nuvolosità sull’intera regione. In mattinata deboli precipitazioni interesseranno il centro-levante, fenomeni più diffusi dal pomeriggio. Quota neve oltre 1300-1500 metri. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in leggero calo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]