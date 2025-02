“Mens sana in corpore sano”: giornata di sport sulla neve per gli studenti del liceo “Calasanzio” di Carcare

Carcare. Il 7 febbraio gli studenti del liceo “Calasanzio” di Carcare, guidati dai loro insegnanti di Scienze Motorie e dai colleghi accompagnatori, hanno trascorso una dinamica quanto divertente giornata sulla neve all’insegna dello sport presso Prato nevoso.

“Il progetto, insieme ad altre buone pratiche, rientra nelle attività del Ptof che vanno a definire il profilo di salute della nostra scuola”, evidenzia la dirigente, Maria Morabito, nonché presidente della Rete Regionale Scuola Ligure che promuove la Salute (SLPS).

Fervono inoltre le attività formative e laboratoriali dei diversi indirizzi; la mattina del 10 febbraio ha infatti visto coinvolti gli studenti del secondo biennio rispettivamente con la rappresentanza Anpi e il Liceo Classico, con il primo di una serie di laboratori in collaborazione con l’Università di Genova.

Nel primo turno di incontri, svoltosi presso l’Aula Magna della succursale ex IAL, gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere e confrontarsi con la dott ssa Silvia Barlocco, rappresentante e volontaria di Emergency che ha riportato la propria testimonianza dell’esperienza svolta in Afghanistan e in Sudan.

A seguire il liceo Classico ha partecipato a un laboratorio di papirologia con la prof.ssa Serena Perrone provando a scrivere un testo su papiro con il calamo, mentre martedì 11 è stata la volta del laboratorio di filologia greca, tenuto dalla professoressa Lara Pagani, che ha fatto cimentare i partecipanti in un’esercitazione pratica di collazione tra i testi.

Gli eventi, organizzati e curati dai professori Resio S., Lambertini M., Bertolissi M., Tappa L., Simonassi M., Bergero M. e Luci L., rientrano nel piano annuale dei Pcto e di orientamento previsti dal Liceo e mirano ad integrare gli aspetti intellettuali e culturali tipici del percorso liceale con la cura e il benessere fisico assicurati dall’attività sportiva.