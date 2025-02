Visita del presidente Mattarella a Genova per l’80° anniversario della Liberazione

Liguria. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita a Genova il prossimo 25 aprile, 80° anniversario della Liberazione. La notizia è emersa questa mattina alla presentazione a Villa Migone del progetto speciale del Teatro Nazionale di Genova intitolato “D’Oro – il sesto senso partigiano” a cura del direttore del teatro Davide Livermore e della regista residente Giorgina Pi.

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Ivo Chiesa il 25 e 27 aprile: la prima sarà impreziosita dal presenza del presidente Mattarella, la cui giornata genovese è ancora da definire in termini di dettagli e appuntamenti.

Una riconoscimento importante per Genova, città medaglia d’oro per la Resistenza, la cui rivolta partigiana portò alla resa del contingente germanico alle forze della Resistenza, unico caso in Europa. La firma dell’atto di resa si tenne proprio a villa Migone, nel cuore di San Fruttuoso, dove oggi è arrivato l’annuncio della visita del presidente Mattarella.

“È un grande onore annunciare che Genova, città medaglia d’oro al Valor militare, accoglierà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il prossimo 25 aprile, in occasione dell’80esimo anniversario della Festa della Liberazione. Ringrazio a nome della città il presidente Mattarella per averci onorato della sua presenza in una ricorrenza così importante per Genova e per l’Italia intera”, è stato il commento del sindaco Pietro Piciocchi durante la presentazione dello spettacolo “D’oro. Il sesto senso partigiano” del Teatro Nazionale di Genova a Villa Migone.