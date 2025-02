Genova. Un’altra nottata di temporali su Genova e provincia, con conseguenze ancora una volta sul territorio, saturo dopo due giornate di allerta meteo e pioggia incessante. Nella notte tra venerdì e sabato si sono verificate diverse frane, addirittura tre nel comune di Ceranesi, con conseguenti chiusure di strade.

Gli smottamenti si sono verificati lungo la statale tra Geo e San Bernardo, sulla provinciale 4 nel tratto tra Santa Marta e località I Ponti e sulla provinciale 52, chiusa al km 1,3 dopo Navalimpianti. E il rischio isolamento è sempre più concreto: come ha fatto notare un residente, “di cinque strade che dalla località Gaiazza scendono a valle a Campomorone/Pontedecimo/San Biagio/Geo, dal 21 gennaio ne rimane solamente una, la SP 51”.

A Genova frana in via Carso

Anche a Genova, su cui continua a piovere ormai da oltre 24 ore, si sono verificate nuove frane. Una in via Carso, al Righi, all’altezza dello spaccio di Panarello, con conseguente chiusura della strada causa crollo di terra e detriti sulla carreggiata, e una sulla provinciale 52 per il santuario della Guardia, all’altezza del km 1,600.

Sempre la notte scorsa un albero si è abbattuto su un’auto in corso Podestà, davanti alla caserma dei carabinieri. Sul posto i vigili del fuoco per la rimozione. Da ricordare inoltre la chiusura di via Cancelliere, a Castelletto, per un muraglione pericolante ritenuto a rischio crollo, dopo il crollo di quello in via dei Cinque Santi, al Lagaccio.