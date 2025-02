Maltempo e neve in Liguria, scatta l’allerta gialla per il rischio valanghe

Liguria. A seguito dell’aggiornamento odierno del Bollettino Neve e Valanghe a cura del Servizio Meteomont dei Carabinieri, Arpal ha emanato l’allerta gialla valanghe per il settore delle Alpi Liguri Sud sopra i 1.700 metri e degli Appennini Liguri sopra i 1.000 metri.

L’allertamento arriva in relazione alle stesse previsioni meteo di forte maltempo in Liguria, con nevicate sulle alture e nelle zone dell’entroterra.

Per l’emissione della messaggistica di allertamento da parte di Arpal, la stessa viene adottata e trasmessa dal Settore Protezione Civile di Regione Liguria (PC-RL) alle componenti del sistema di protezione civile.

La messaggistica di allerta è trasmessa di norma entro le 16 e ha validità per il giorno stesso e per il giorno successivo.

Per la gestione dell’emergenza legata al rischio valanghe la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato la direttiva 12 agosto 2019 (in Gazzetta ufficiale del 2 ottobre 2019, n. 231) Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe.

