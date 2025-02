Maltempo, da questa mattina (9 febbraio) sono già 10 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Savona

Provincia Savona. Sono circa 10 gli interventi effettuati (da questa mattina alle 8 fino alle 16) da vigili del fuoco di Savona che sono serviti per ripristinare una situazione di sicurezza dopo le abbondanti piogge, il forte vento e le nevicate che si sono verificate all’interno della nostra provincia.

Le zone più colpite, Vado Ligure, Celle Ligure, Sassello e Pietra Ligure.

A Celle sono intervenuti per la rimozione di una tegola pericolante, mentre a Pietra per una lamiera, sempre pericolante. Invece a Sassello, dove ha nevicato, i vigili del fuoco hanno prestato il loro soccorso per levare un albero caduto in mezzo alla strada e che, quindi, ostacolava il passaggio delle auto.

Insomma tanto lavoro per i vigili del fuoco che sono sempre pronti a intervenire per la salvaguardia e la sicurezza dei cittadini.