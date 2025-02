Macelleria, gastronomia e pescheria più grandi: approvato l’ampliamento del Basko ad Albenga

Albenga. Il Basko di via Leonardo Da Vinci, in centro Albenga, ha intenzione di allargarsi. E lo farà grazie all’approvazione di una delibera di giunta che dà il via libera all’intervento di ampliamento.

Su progetto redatto dall’ingegner Tiziana Ottonello di Genova, sarà realizzata una nuova struttura per vendita macelleria, gastronomia e pescheria “al fine di attualizzare l’immobile e le sue dotazioni per renderlo commercialmente più prestazionale e funzionale, migliorando la fruibilità della superficie di vendita del piano terra ed incrementando l’area utilizzata come reti di vendita lungo il lato sud del fabbricato”.

Un ampliamento interno che “sarà realizzato all’interno del lotto di proprietà, mantenendo inalterata la superficie netta di vendita già autorizzata pari a 1.132 mq”.

Per il Comune di Albenga un introito previsto, quale monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, pari ad oltre 18.500 euro, che saranno utilizzati per lavori di risistemazione di piazze e giardini pubblici.

Pochi mesi fa, sempre ad Albenga, era arrivato il via libera anche per l’Eurospin di regione Bagnoli, dove saranno ampliati sia la struttura di vendita che il parcheggio antistante: i lavori sono tutt’ora in corso.