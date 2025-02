Lotta greco-romana e lotta femminile, la Portuali Lotta Savona brilla ai Campionati Italiani Assoluti: doppio argento e settimo posto nella classifica generale a squadre

Savona. Il giorno 15 febbraio a Ostia (Roma) si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di lotta greco-romana e lotta femminile. La Portuali Lotta Savona si è presentata alla rassegna con otto atleti, sette di lotta greco-romana e una di lotta femminile. La squadra savonese si è piazzata al settimo posto nella classifica generale a squadre su 35 partecipanti.

Nella formazione ligure ha gareggiato nella categoria dei 63 kg Riccardo Badano, il quale ha avuto l’abilità di piazzarsi all’undicesimo posto. Uno dei dei due esordi nel campionato assoluto è stato quello di Federico Cavallo nella categoria 72 kg, piazzandosi al 12º posto su 22 atleti.

Doppia presenza poi nella categoria 77 kg con Matteo Panarelli che, dopo aver vinto il primo incontro nelle qualifiche, si è fermato agli ottavi di finale e l’esordiente Samuele Prostamo. I due lottatori savonesi si sono piazzati rispettivamente al quattordicesimo e al ventesimo posto.

Anche nella 82 kg si è verificata una doppia presenza savonese, ed è proprio grazie agli atleti impegnati in quella categoria che è arrivata la prima medaglia. Fabio Santoro si è posizionato all’undicesimo posto perdendo un incontro molto tosto e serrato, mentre Andrea Giordanella ha conquistato la medaglia d’argento vincendo tutti gli incontri disputati per poi arrendersi soltanto in finale contro l’atleta della Polizia Penitenziaria. Giordanella ha così suggellato il suo valore in ambito nazionale, un qualcosa di già dimostrato durante l’anno agonistico.

Un’altra soddisfazione è arrivata dalla categoria 130 kg dove il savonese Samuele Varicelli ha conquistato il secondo argento della spedizione arrendendosi soltanto in finale al cospetto dell’atleta Sotnikov. Infine nella lotta femminile Savona è stata rappresentata da Grazia Pelle, la quale si è misurata con una categoria di livello classificandosi quinta.

Ora la Portuali Lotta Savona si preparerà per gli ultimi appuntamenti stagionali i quali vedranno impegnati i ragazzi juniores nei campionati nazionali giovanili Cadetti e Juniores.