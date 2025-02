Loano, nuova sede provvisoria per il mercato del venerdì: dal 14 febbraio banchi in corso Roma, piazza Mazzini e campo Cadorna

Loano. Il mercato settimanale di Loano cambia temporaneamente sede. A partire dal 14 febbraio i banchi che ogni venerdì trovano spazio in via Manzoni, piazza San Francesco, via delle Caselle e piazza Valerga saranno collocati in zona mare.

In particolare, i 20 banchi alimentari saranno posizionati in campo Cadorna, mentre i 127 banchi degli altri settori merceologici (ai quali si aggiungono i circa 30 spuntisti) si troveranno in corso Roma e piazzale Mazzini.

La decisione è stata assunta dall’amministrazione comunale di Loano a seguito di una riunione con le sigle sindacali tenutasi nella giornata di martedì 4 febbraio.

“Lo spostamento del mercato – ricordano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore alle attività produttive Enrica Rocca – si è reso necessario al fine di consentire i lavori di sistemazione di piazza Valerga e la riasfaltatura della via Aurelia (che verrà realizzata in orario notturno). Corso Roma ospita già le fiere, perciò ci è sembrata la soluzione migliore per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale. Ci teniamo a sottolineare che si tratta di uno trasferimento temporaneo: una volta ultimati i lavori, i banchi torneranno nella vecchia sede con una disposizione aggiornata alla luce delle nuova viabilità della zona”.

Lo spostamento del mercato comporterà alcune modifiche alla viabilità. Via Manzoni, in parte occupata dai banchi del mercato, sarà liberamente percorribile anche il venerdì; il traffico proveniente da viale Libia e corso Europa potrà percorrere il lato fiume di campo Cadorna e quindi proseguire verso levante sul lungomare Nazario Sauro.