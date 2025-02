Loano, il Lions Club partecipa alle giornate di Raccolta del Farmaco

Loano. Il Lions Club Loano Doria ha partecipato alle giornate di Raccolta del farmaco (GRF) dal 4 al 10 febbraio.

Attivissimo sui temi sociali ha aderito al progetto nazionale promosso dalla Fondazione Banco Farmaceutico (ETS) con il supporto di Federfarma ed altri enti ed istituzioni.

Sabato 8 febbraio presso la Farmacia San Giovanni in via Garibaldi a Loano il presidente del Club Luana Isella con altri soci ha fatto una donazione di cento euro per l’acquisto di farmaci per i più bisognosi.

Presenti i titolari della Farmacia ed i volontari del Banco Farmaceutico.

Moltissime le farmacie in Italia che hanno aderito all’iniziativa per donare farmaci a chi è in difficoltà.