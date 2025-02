Litigano davanti a un bar, poi aggrediscono i poliziotti con pugni e morsi: due arresti, locale chiuso per 15 giorni

Savona. A Savona i poliziotti delle Volanti hanno arrestato due uomini, entrambi di origini straniere, rispettivamente di 27 e 28 anni, con l’accusa di minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre che denunciati per rifiuto di fornire le proprie generalità e danneggiamento dell’auto di servizio.

Gli agenti sono intervenuti in un bar del centro a seguito di alcune richieste arrivate in tarda serata al 112 per segnalare una lite nelle vicinanze di un bar.

Giunti sul posto, hanno trovato un gruppo di persone fuori dal locale, in stato di evidente agitazione. Alla richiesta di spiegazioni su cosa fosse accaduto, vista la situazione di forte tensione tra i presenti, due uomini hanno iniziato ad inveire contro i poliziotti intimandogli di andarsene e rifiutando l’identificazione.

Nonostante i tentativi della Polizia di riportare la calma i due non si sono fermati e sono arrivati, non solo ad aggredire gli operatori intervenuti – che hanno riportato traumi per i pugni e i morsi – ma a danneggiare, prendendola a calci, la Volante intervenuta sul posto.

I restanti cercavano anche di impedire che i fermati venissero caricati sulle volanti accerchiando gli agenti e strattonandoli.

Grazie anche alla tempestiva collaborazione di una pattuglia della Guardia di Finanza la situazione è stata rapidamente contenuta e i due uomini sono stati condotti in Questura per la formalizzazione dell’arresto.

Entrambi sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In relazione all’accaduto il Questore di Savona ha emesso, in via d’urgenza, il provvedimento con il quale viene sospesa per quindici giorni – ai sensi dell’art. 100 TULPS – la licenza del locale davanti al quale è scoppiata la lite. Il locale è risultato coinvolto in passato in altri episodi simili, la constatazione di questi precedenti e la gravità del fatto accaduto in questi giorni ha motivato il provvedimento d’urgenza del Questore a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.