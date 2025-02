Liste d’attesa, Federconsumatori Savona: “Fino a 145 per fare una risonanza”. Asl2: “Criticità a livello nazionale”

Provincia Savona. Continua a tenere banco il problema delle liste d’attesa in Asl 2 (ma ricordiamo che è un problema legato a tutto il territorio nazionale) soprattutto alla luce dell’analisi effettuata da parte di Federconsumatori Savona proprio su questo tema.

“Nonostante la Asl 2, tra poche, metta a disposizione del pubblico nei portali le giuste informazioni su liste di attesa e pubblichino con sufficiente puntualità i dati aggregati, dobbiamo registrare un abbassamento delle performance in alcune volte sensibili, a volte più gravi. Come evidenziato seppure vi è un lieve miglioramento per quanto riguarda le visite specialistiche e un peggioramento per le prestazioni diagnostiche, le percentuali rimangono molto basse considerando che il monitoraggio riguarda solo 14 prestazioni specialistiche e 76 esami diagnostici”, ha spiegato così Federconsumatori che, appunto, ha effettuato un rilevamento dei tempi d’attesa per visite ed esami diagnostici.

Ponendo l’accento sulla sola prescrizione in classe B entro 10 giorni è stato segnalato: per una visita pneumologica attesa 35 giorni; per una visita dermatologica 50 giorni; per una visita chirurgica vascolare 35 giorni; per una visita gastroenterologica 36 giorni; per una visita neurologica 21 giorni.

Relativamente agli esami diagnostici sempre in classe B si evidenziano i tempi di erogazione più gravi: per una colonscopia 137 giorni; risonanze magnetiche dai 57 ai 148 giorni; per le tac 42 giorni; per una esofagogastroduodenografia 44 giorni.

“La situazione nelle classi D e P è ancor più grave – Federconsumatori Savona – tra l’altro il portale nazionale del Ministero della Salute di monitoraggio delle liste d’attesa annunciato come in funzione a febbraio 2025, al momento rimanda semplicemente ai portali delle Regioni sulla sanità. È importante ed urgente disporre del pieno funzionamento del portale nazionale sulle liste d’asseta che deve fornire la pubblicazione periodica e puntuale dei monitoraggi dettagliati allo stesso periodo per ciascuna Azienda, Regione, per la sanità pubblica e privata convenzionata, per classi di priorità e performance %, per visite, esami e ricoveri ex ante ed ex post e per le prestazioni rese in regime intramurario”.

“In conclusione la situazione delle liste di attesa nella sanità savonese riflette esattamente la situazione esistente a livello nazionale. Crediamo quindi che parte del problema potrebbe essere mitigato con una migliore organizzazione del servizio e con una migliore integrazione tra medici di base, farmacie e Asl”, concludono.

L’Asl 2: ” E’ costante la ricerca di personale carente sull’intero territorio aziendale per incrementare l’offerta di servizi sanitari al pubblico”

“Come correttamente riconosciuto nel comunicato stampa di Federconsumatori il fatto che i tempi di attesa per alcune prestazioni (soprattutto non le più urgenti) possano risultare talvolta significativi è riconducibile a criticità di livello nazionale inerenti il difficile reperimento di personale medico di determinate specialità, e non relative in particolare a questa Asl o al Servizio Sanitario Regionale”, afferma l’azienda.

“Si vuole comunque rassicurare in merito al massimo impegno di Asl 2 e dei suoi professionisti nell’adozione di ogni percorso utile a mitigare tali circostanze; in particolare è costante la ricerca di personale carente sull’intero territorio aziendale per incrementare l’offerta di servizi sanitari al pubblico“, aggiunge.

Da gennaio 2025, in particolare, sono stati: rinnovati tre contratti con medici oculisti specializzandi e indetto un concorso a tempo indeterminato; pubblicato un bando dedicato per il reclutamento di uno specialista da destinarsi all’utilizzo dell’Ecocolordoppler in medicina; pubblicato un bando per un professionista da destinare a visite vascolari ed ematologiche; pubblicato un bando per un professionista da destinare a visite cardiologiche e avviato un concorso a tempo indeterminato; pubblicato un bando destinato a professionisti gastroenterologi e avviato un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato.

“Inoltre, è in essere un avviso per l’assunzione a tempo determinato di specialisti pneumologi, e sono stati avviati concorsi specifici destinati a medici di discipline diverse per il pronto soccorso e indetti ulteriori concorsi per le seguenti specializzazioni: otorinolaringoiatria; anestesia; radiodiagnostica; urologia e neurochirurgia”, sottolinea.

“Per quel che riguarda i servizi di diagnostica si ricorda che nel corso del 2024 è stata incrementata l’offerta di diagnostica strumentale anche nelle giornate festive e prefestive, con grande impegno del personale, al fine di massimizzare l’utilizzo delle apparecchiature a disposizione. Attualmente sono in fase di implementazione percorsi aggiuntivi, previo confronto con i professionisti interessati, anche nell’ambito della negoziazione di budget, al fine di incrementare l’offerta delle prestazioni con adozione di processi organizzativi in linea con gli indicatori regionali sull’abbattimento delle liste d’attesa”, conclude Asl 2.