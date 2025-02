Savona. La procura di Genova ha nominato due consulenti per capire che tipo di esplosivo sia stato usato per colpire la Seajewel, la petroliera battente bandiera maltese danneggiata due settimane fa mentre era in rada al largo di Savona.

L’incarico è stato assegnato all’ingegnere navale Alfredo Lo Noce e al capo ufficio del Nucleo Regionale Artificieri Liguria, Federico Canfarini. La procura ha chiesto loro di raggiungere il porto del Pireo, in Grecia, dove è diretta la nave, per analizzarla e capire che cosa è stato utilizzato per le due esplosioni avvenute nella notte fra il 14 e il 15 febbraio scorso, e dove le bombe sono state esattamente piazzate. In realtà un solo ordigno ha provocato danni, perché stando ai primi accertamenti il secondo è esploso dopo essersi staccato dallo scafo.

Il procuratore capo Nicola Piacente e la pm della Dda Monica Abbatecola hanno aperto un fascicolo per naufragio aggravato dal terrorismo. L’ipotesi principale cui lavorano gli investigatori della Digos e della Capitaneria è che si sia trattato di un sabotaggio legato al fatto che – secondo le autorità ucraine – trasporterebbe petrolio russo, aggirando così l’embargo vigente. Nelle scorse settimane aveva subito un attacco anche la nave gemella Searcharm.

È anche per questo che gli investigatori stanno aspettando anche i risultati delle analisi del greggio: se dovesse essere confermato che si tratta di petrolio russo potrebbero essere contestati altri reati. In caso di violazione dell’embargo, la norme prevedono una pena massima di sei anni. In questo potrà aiutare anche la ricostruzione della rotta dell’imbarcazione, oltre al controllo dei certificati di origine della merce e dalla documentazione presente a bordo. Se dovessero emergere delle irregolarità, in questi casi, potrebbe essere contestato anche il falso.

Sulla vicenda indagano anche le autorità greche, secondo cui negli attacchi potrebbero essere state usate mine di tipo BPM1 o BPM2.