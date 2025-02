Liguria protagonista a “Italy for weddings, The Event 2025” in corso a Palermo

Liguria. Panorami spettacolari, dimore storiche e grande capacità e tradizione nel campo ricettivo: la Liguria si afferma tra le mete più ambite per matrimoni da sogno nel Mediterraneo. A Italy for Weddings – The Event, il principale appuntamento nazionale dedicato al settore nuziale, la regione si presenta con un’offerta di splendide location e servizi d’eccellenza.

Il settore, in Italia, continua la sua ascesa: nel 2024, il nostro Paese ha registrato oltre 15.000 matrimoni di coppie straniere, una crescita del 11,4% rispetto all’anno precedente, con un giro d’affari complessivo che sfiora il miliardo di euro. Gli Stati Uniti si confermano l’interlocutore principale, con numeri interessanti anche per il Giappone e gli Emirati Arabi.

“Il comparto dei matrimoni genera migliaia di pernottamenti l’anno, con un indotto che coinvolge strutture ricettive, ristorazione, servizi fotografici, trasporti e molto altro. L’obiettivo della Regione è consolidare questo trend, attrarre un pubblico sempre più internazionale e consolidare la posizione della Liguria tra le principali destinazioni del wedding in Italia e nel mondo”, ha affermato l’assessore al Turismo Luca Lombardi.

A rappresentare la nostra regione in fiera è il consorzio Meet In Liguria, che riunisce le principali realtà dell’offerta MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) & Wedding regionale. Un network in grado di offrire un’ampia gamma di servizi per matrimoni su misura, dagli scenari più romantici della Riviera ai servizi di hospitality di alto livello.

L’evento, organizzato da Italy for Weddings e giunto alla sua terza edizione, rappresenta un punto d’incontro strategico per operatori del settore, buyer e fornitori specializzati. Dopo le tappe di Torino e Roma, l’edizione 2025 in Sicilia conferma l’importanza del comparto matrimoniale per il turismo italiano. Fino al 21 febbraio proseguiranno le numerose attività di networking tra gli 80 buyer nazionali e i 45 supplier presenti, oltre a sessioni di approfondimento sui trend emergenti nel settore matrimoniale.

Grazie alla sua partecipazione a Italy for Weddings – The Event, la Liguria si presenta agli operatori di settore con una visione chiara e ambiziosa: confermarsi una delle capitali italiane delle destinazioni da matrimonio, intercettando le nuove tendenze e conquistando coppie provenienti da tutto il mondo.