Liceo Scienze Applicate: all’istituto Falcone di Loano la chiave per il futuro scientifico e tecnologico

Se vuoi conoscere le materie scientifiche come chimica, fisica, scienze, informatica in maniera analitica ma con un approccio rivolto soprattutto verso le applicazioni più moderne in campo tecnologico, il liceo scientifico delle scienze applicate fa per te.

Tra le materie qualificanti del corso ci sono naturalmente matematica e fisica grazie alle quali si sviluppano ottime capacità di ragionamento e un metodo di indagine scientifica. Uno spazio molto importante e potenziato rispetto al liceo scientifico tradizionale è quello riservato allo studio delle scienze naturali: chimica, biologia e scienze della terra.

L’insegnamento di informatica inoltre in questo corso liceale è potenziato e previsto fin dalla prima per tutto il quinquennio. Oggi infatti l’applicazione delle conoscenze teoriche in matematica e fisica nei settori più diversi e all’avanguardia delle scienze non può prescindere da competenze digitali avanzate.

Tutte queste discipline prevedono un numero cospicuo di ore di laboratorio attraverso cui il percorso teorico svolto in classe si concretizza e si acquisiscono saldamente i metodi di indagine delle scienze sperimentali, potenziando allo stesso tempo la riflessione metodologica.

La matematica o la fisica ti affascinano ma il loro studio ti intimorisce?

All’Istituto Falcone nel biennio viene inserita un’ora settimanale in più per consolidare o potenziare le competenze in queste materie di base per l’indirizzo.

E dopo il liceo?

Naturalmente la preparazione di un liceo scientifico indirizza maggiormente a facoltà come medicina, ingegneria, professioni sanitarie, architettura, fisica, chimica, ma la preparazione nell’area delle discipline umanistiche è altrettanto curata e solida e, anche se non è previsto l’insegnamento della lingua latina come nel liceo scientifico tradizionale, si ottiene una visione complessiva e ampia delle espressioni culturali della società.

Il Falcone offre numerose attività di orientamento universitario nel triennio in collaborazione con diverse Università: Università di Genova, Pisa, Università Bocconi sono solo alcune delle realtà che collaborano per dare agli studenti la possibilità di una scelta consapevole.

E se durante la scuola superiore ci si rende conto di non voler continuare con l’istruzione universitaria? Che lavori si possono fare con il diploma di liceo scientifico?

La formazione tecnico-scientifica e le capacità logiche e di problem solving saranno comunque apprezzate nel mondo del lavoro.

Le aziende di ogni settore infatti cercano personale in grado di analizzare situazioni e risolvere problemi sulla base delle informazioni a disposizione: questo modo di ragionare è proprio quello che si impara al Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.

Se vuoi saperne di più puoi visitare il sito della scuola.