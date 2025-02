Liceo Made in Italy, gli studenti del “Della Rovere” all’Ipercoop per studiare le etichette

Gli studenti del liceo Della Rovere di Savona, in questi giorni stanno partecipando al progetto ‘Questione di etichetta’ in collaborazione con l’Ipercoop di Savona. Grazie alla guida degli esperti che coordinano le attività “SapereCoop”, gli studenti vengono condotti ad analizzare le etichette dei prodotti alimentari, con particolare riguardo alla filiera produttiva, all’origine delle materie prime e alle condizioni di allevamento degli animali educando dunque ad una scelta e ad un consumo consapevoli.

L’Italia possiede un patrimonio inestimabile di eccellenze gastronomiche e prodotti alimentari unici riconosciuti in tutto il mondo. È un patrimonio che non va solo riconosciuto ma anche tutelato dalle frodi che purtroppo sono diffuse anche in campo alimentare.

“I prodotti Made in Italy considerati più importanti, vengono classificati secondo varie denominazioni, ciascuna con caratteristiche ben definite: dunque è importante che gli studenti del liceo Made in Italy si occupino di tali marchi e sappiano individuare gli standard di qualità che essi rappresentano. Infatti uno degli obiettivi del liceo Made in Italy è difatti proprio la tutela del patrimonio produttivo italiano e la sua difesa dal mercato delle contraffazioni.

Verranno infatti presentati i marchi DOP, DOC, IGT, IGP e STG quali riconoscimenti che attestano l’appartenenza a particolari standard produttivi di alimenti e bevande di alta qualità italiani. Tali marchi oltre ad essere sistemi per la certificazione alimentare, definiscono in maniera univoca determinate proprietà del prodotto e rappresentano il sistema di riferimento per combattere l’Italians sounding, il fenomeno che consiste nella commercializzazione di alimenti e bevande etichettati, o che graficamente riportano alla provenienza italiana, quando in realtà non sono prodotti in Italia.

Esiste infatti un mercato alternativo di prodotti contraffatti (spacciati per Made in Italy) il cui giro di affari stimato è di 60 miliardi di dollari. Una truffa ai danni delle casse dello Stato e dei consumatori.