“Le nuove rotte del lavoro” a Savona, continua il dialogo tra amministrazione e sindacati: il 28 febbraio nuovo incontro

Savona. Un incontro, fissato subito dopo il rientro dal viaggio a Roma per l’audizione di Capitale della Cultura, per riprendere il filo di un discorso iniziato nei mesi della preparazione del dossier e ripreso l’ultima volta il 17 febbraio.

Il sindaco di Savona, Marco Russo, scrive una lettera a Cgil, Cisl e Uil dicendo che “nel nostro incontro del 17 febbraio, abbiamo condiviso l’importanza del tema del lavoro nell’ambito del progetto di candidatura (tema che, infatti, trova riscontro in diversi punti del nostro dossier), sia in quanto tratto fondamentale dell’identità di Savona, forgiata in un secolo di vocazione industriale, sia in quanto elemento essenziale del futuro della nostra città. In questa prospettiva, sempre nella medesima riunione, riprendendo la proposta avanzata dalle organizzazioni sindacali nell’ambito della presentazione dei progetti per il dossier, si era concordato di avviare un progetto che avesse per oggetto “il buon lavoro”, come carattere dominante dello sviluppo della città e del territorio”.

Cgil, Cisl e Uil nei giorni scorsi hanno ribadito il loro sostegno alla Candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura con una nota stampa nella quale i sindacati (che faranno parte della delegazione savonese in trasferta a Roma) avevano sottolineato che la Candidatura “rappresenta un’importante opportunità che, grazie al lavoro dell’attuale amministrazione e dei soggetti che hanno aderito e collaborato, dovrà necessariamente traguardare anche una nuova ‘cultura del lavoro’”.

Le tre sigle auspicavano che “il lavoro di preparazione e l’evento del 2027, nel caso di vittoria, devono quindi determinare nuove occasioni di lavoro stabile e di buona qualità per garantire un futuro alle nuove generazioni e attrarre nuovi residenti”.

Per dare attuazione concreta a questa iniziativa, che era già stata oggetto di precedenti riunioni, e alle sue ricadute sul tessuto economico cittadino, il sindaco ha invitato i rappresentanti sindacali a un nuovo incontro, fissato per venerdì 28 febbraio alle ore 11.