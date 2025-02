L’appello di Osa e Pai agli automobilisti: “Fate attenzione alle strade: è iniziata la stagione degli amori degli anfibi”

Savona. “Automobilisti, fate attenzione alle strade: è iniziata la stagione degli amori degli anfibi”. E’ l’appello lanciato dall’Osservatorio Savonese Animalista (Osa) e dal Partito Animalista Italiano (Pai).

“Come ogni anno verso fine inverno, comincia la stagione degli amori degli anfibi: rospi, rane, salamandre e altre specie di animali anfibi si svegliano tra fine febbraio e inizio marzo dal letargo e seguendo l’istinto migrano dalla terraferma verso le zone umide riproduttive dove depositare le uova, come stagni, laghetti, pozze, corsi d’acqua, che sono spesso separate dai luoghi di letargo da strade, ferrovie ed abitati, dove gli animali rischiano di essere schiacciati”.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) ed il Partito Animalista Italiano (PAI) lanciano un appello agli automobilisti affinché facciano “attenzione quando transitano su strade che attraversano i loro percorsi, cercando di evitarli e limitando la velocità; particolarmente critica è la strada dei Tecci, tra Quiliano e Cadibona. Chi ama questi anfibi, importanti per l’ambiente come tutta la fauna selvatica, e conosce le zone di attraversamento, potrà organizzarsi (con guanti, secchi e stivali) per “traghettarli”, seguendo le istruzioni diffuse su molti social“.

Pai e Osa sperano che “individuate le zone stradali di transito dei rospi, i comuni affiggano, ove già non lo hanno fatto, segnali stradali di attenzione”.