L’ambasciatore di Israele in Italia a Savona: “La guerra ha portato un’ondata crescente di antisemitismo”

Savona. “Sono lieto di essere qui a questo evento sapendo delle radici storiche del legame tra Israele e Liguria. La conferenza di Sanremo ha segnato una tappa importante per la realizzazione del sogno sionista”. Lo ha detto l’Ambasciatore di Israele in Italia Jonathan Peled, ospite questa mattina presso la sala della Provincia di Savona all’evento “Cultura e vita 105 anni di amicizia tra Liguria e Israele”.

Presenti anche il vicepresidente della Provincia Andrea Castellini, la vicepresidente dell’associazione Italia-Israele Cristina Franco, i tre consiglieri regionali Angelo Vaccarezza, Rocco Invernizzi e Sara Foscolo e decine di persone nel pubblico.

“Oggi grazie ad amici come voi – prosegue -, la relazione continua a prosperare in molti settori. Oggi per la prima volta sono a Savona con grande emozione. Desidero cogliere questa occasione per ringraziare sindaci e amministratori locali che hanno espresso solidarietà al popolo e a Israele”.

“La guerra che Israele ha intrapreso con Hamas in risposta all’attacco sanguinoso ha fatto da catalizzatore per ondata crescente di antisemitismo. È fondamentale comprendere che quando movimenti invocano la distruzione di Israele si va ben oltre la legittima critica e purtroppo questa campagna ha trovato sogtegno in Europa”.

“Nonostante crescita antisemitismo gli amici di israele in italia superano di gran lunga i detrattori, pilastro fondamentale per il sostegno alla comunità ebraica. La nostra missione è rafforzare rete di amicizia e presentare israele per cio che è. Ben vengano iniziative come la vostra oggi per rafforzare relazione e proseguire nel cammino insieme”.

Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia ha partecipato all’evento: “L’amicizia tra la Liguria e Israele è un legame che si fonda su valori di solidarietà, collaborazione e rispetto reciproco. In un mondo che spesso sembra diviso, eventi come questo ci ricordano l’importanza di costruire ponti anziché muri, di tendere la mano anziché chiuderla. La nostra amicizia con Israele è il riflesso di un cammino condiviso, che si intreccia con la storia, la cultura e gli ideali che uniscono i nostri popoli. Tre anni fa il gemellaggio tra le città di Genova e Akko aveva segnato una tappa fondamentale in questo lungo percorso – ricorda Invernizzi – Un gemellaggio che non è solo simbolico, ma che porta con sé un impegno concreto: quello di promuovere una cooperazione che vada oltre la dimensione istituzionale, arrivando al cuore delle nostre comunità, al nostro quotidiano, alla nostra capacità di imparare gli uni dagli altri e di crescere insieme. Oggi, mentre celebriamo questa lunga e fruttuosa amicizia, dobbiamo essere consapevoli che la Liguria, insieme all’Italia, ha un ruolo fondamentale nel sostenere la pace e la stabilità. Siamo impegnati, con determinazione, nell’assistenza umanitaria per la Striscia di Gaza, attraverso iniziative come “Food for Gaza”, che non solo mira a fornire sostegno immediato alla popolazione, ma a contribuire anche alla speranza di una rinascita per quel territorio martoriato”.

Invernizzi conclude che “la parola pace è rappresentata in maniera splendida e semplice dall’affermazione dell’Ambasciatore in occasione di una sua intervista: “Respiriamo la stessa aria, beviamo la stessa acqua. Non vedo perché non potremmo coesistere”