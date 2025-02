L’albenganese Mirco Scutellà su Rai2: venerdì sarà protagonista a “E Viva il Videobox”

Albenga. L’albenganese Mirco Scutellà, giovane talento che si divide tra cinema, poesia e sketch, domani (venerdì 7 febbraio) sarà su Rai2, alle 8.15, nel programma “E Viva il Videobox”, registrato nella capitale dello show business: Roma.

Scutellà ha appena lasciato il segno al programma di Canale 5 “Avanti un Altro”, dove ha vinto 50mila euro ma, come in ogni sceneggiatura ben scritta, è stato eliminato proprio all’ultimo. Ma nell’occasione, Mirco ha acuto la possibilità di portare sul piccolo schermo anche la sua passione per il cinema e la poesia.

Per chi volesse rivederlo in azione, la puntata di “Avanti un Altro” del 23 gennaio 2025 è disponibile su Mediaset Infinity, mentre “E Viva il Videobox” arriverà su RaiPlay dal 7 febbraio 2025.

Ma Scutellà ha già segnato un altro colpo con la sua partecipazione a “Naked Attraction Italia”, visionabile nella puntata 9, stagione 3, su Discovery Plus.