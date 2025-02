Laigueglia, gli alunni della scuola primaria protagonisti della campagna di sensibilizzazione per la cura e il rispetto dell’ambiente

Laigueglia. Dopo l’incontro della settimana scorsa con i biologi marini per il progetto di ripopolamento della prateria di poseidonia nella Baia del Sole, oggi hanno partecipato alla “Festa degli Alberi” con la piantumazione di 20 alberi sulla collina di Laigueglia, sul sentiero della “Cresta”.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione di Claudio Vigliano, presidente della “Protezione Civile” e alla sua squadra di volontari. Sono loro che e hanno preparato il terreno e assistito i ragazzi nella messa a dimora dei cipressi, alla presenza del comandante della locale stazione dei carabinieri, maresciallo capo Davide Speranza, della comandante della polizia locale, Valentina Ruaro e degli amministratori del Comune, Giampaolo Giudice, Lino Bersani e Lucia Facchineri.

“Si tratta di un’esperienza che mette ognuno di noi a stretto contatto con la natura e che può essere condivisa con i più piccoli, le generazioni future, per far comprendere loro l’importanza dell’ambiente che ci circonda, e di come oggi, più che mai, bisogna tutelarlo – spiega il sindaco Giorgio Manfredi – Piantare gli alberi è un impegno alla portata di tutti e noi lo abbiamo fatto diventare un impegno anche alla portata dei nostri bambini per continuare a diffonde la cultura ambientale che ogni anno premia Laigueglia con la prestigiosa bandiera verde”.