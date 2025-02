Laerh, sindacati: “Messa in sicurezza del sito e garanzie dalle forniture Piaggio”

Albenga. Oltre al primo incontro tra sindacati e proprietà su Piaggio Aerospace, oggi pomeriggio altro faccia a faccia all’Unione Industriali di Savona, ma questa volta su una delle aziende centrali dello stesso indotto Piaggio, ovvero la Laerh di Albenga.

Nel corso del confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, l’azienda ha confermato il cronoprogramma sugli interventi necessari per la messa in sicurezza del sito industriale, come lo stesso impianto elettrico e le altre azioni sull’asset impiantistico funzionali allo svolgimento delle attività produttive.

Questo dopo l’incendio del 12 dicembre scorso.

“Sicuramente sono arrivati segnali positivi su un futuro in sicurezza dello stabilimento – ha commentato Patrizio Lai, segretario provinciale dei metalmeccanici della Uil -. Quanto evidenziato da parte dei vertici aziendali mostra le intenzioni auspicate per ripristinare anche una piena occupazione” aggiunge, con riferimento all’attuale status di cassa integrazione a rotazione che coinvolge le maestranze di Laerh, in attesa del completamento degli interventi strutturali.

Ma è sulle prospettive industriali, legate all’arrivo della nuova proprietà di Piaggio Aerospace, che è proseguito l’incontro: “Abbiamo ribadito che Laerh rappresenta una fornitore diretto per la Piaggio, tuttavia, da una prima analisi del piano industriale non ci sono sbilanciamenti in merito all’indotto e ad altri fornitori dell’azienda aeronautica, aspetti che dovranno essere certamente chiariti e che speriamo possano prospettare ricadute positive” aggiunge Lai.

“Indubbiamente, dal primo incontro con i vertici della società turca emergono significative potenzialità di crescita industriale, in particolare per la produzione dei droni. Vigileremo attentamente sul complessivo piano di risanamento e ristrutturazione aziendale, con la richiesta, però, di trovare immediata soluzione per la questione dei circa 60 lavoratori considerati in esubero” conclude l’esponente sindacale.