Pietra Ligure. Furto nella notte a Pietra Ligure, dove i ladri (sicuramente più di uno) hanno agito celati dal buio, intorno a mezzanotte. I malviventi hanno preso di mira il negozio di abbigliamento Essegi Sport.

In prima battuta hanno cercato di passare da un’entrata esterna, ma non ci sono riusciti. Non hanno però desistito e, senza andare per il sottile, a quel punto hanno letteralmente sfondato la porta d’ingresso.

L’amara sorpresa per i titolari, questa mattina, all’arrivo in negozio. La refurtiva, così come i danni all’attività, sono ancora da quantificare con esattezza. Quel che è certo è che i ladri hanno fatto razzia di vestiti, ma non solo.

Stando a quanto riferito, infatti, i malviventi si sarebbero addirittura cambiati, indossando gli abiti rubati e abbandonando i propri indumenti in parte sul pavimento dell’attività, mentre altri sono stati ritrovati su una spiaggia.

Sul luogo dell’accaduto si sono recati i carabinieri, impegnati nelle indagini per risalire all’identità dei colpevoli: al vaglio le immagini della videosorveglianza della zona.