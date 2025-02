La Vadese strappa un punto alla capolista Savona, Oliva: “Preparata bene tatticamente mantenendo il 3-4-1-2, la fiducia si trova con i risultati”

Vado Ligure. Un punto preziosissimo per la Vadese contro la capolista Savona. Alla rete di Rignanese ha risposto Testi e ci ha messo i guantoni Cerone con una parata miracolosa nel recupero.

Prestazione di grande sacrificio per gli uomini di mister Maurizio Oliva, che commenta la gara con soddisfazione: “L’abbiamo preparata bene mantenendo il 3-4-1-2. Volevamo passare al 4-4-2 ma abbiamo deciso di cambiare nella riunione tecnica. Non era giusto cambiare per adattarci”. Un ottimo approccio degli azzurrogranata: “Nella vittoria contro il Pegli all’ultimo secondo è cambiato qualcosa. Questa è una squadra completamente nuova con tantissimi giovani. La fiducia si trova con i risultati. Già sabato scorso a Masone l’avevamo e oggi sapevamo che dovevamo fare una prestazione del genere perché il Savona è veramente forte. Da savonese e tifoso del Savona mi dispiace per oggi, però è bello per noi“.

Tra i migliori in campo c’è stato Vacca, scelto in marcatura su Rignanese: “Avevamo bisogno di tanta attenzione, mi dispiace parlare dei singoli perché si sta formando un gruppo che prima non era. Siamo stati tutti bravi tecnicamente, tatticamente ma soprattutto a livello di personalità“.

“Come mai una classifica così corta? Intanto dico che se vince la Letimbro io sono contento, mi auguro che possano salvarsi. Questo è un campionato di altissimo livello“, conclude.