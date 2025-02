Spotorno. La Spotornese ha la grande necessità di iniziare a fare punti per rialzarsi in classifica, che ora vede i biancazzurri all’ultimo posto.

Dal mercato arriva una novità per provare a dare una svolta: c’è un nuovo attaccante per mister Mario Gerundo, è ufficiale l’inserimento in rosa di Elvis Metalla.

Una nuova sfida per il classe 1999, ad inizio stagione in forza al Bragno, che inizierà domani sera al Ruffinengo con la sfida allo Speranza.