La Sportiva Trail del Marchesato, tutto pronto a Finalborgo per l’undicesima edizione

Finale Ligure. A Finalborgo, il più antico dei nuclei storici di Finale Ligure, tutto è pronto per accogliere l’undicesima edizione de La Sportiva Trail del Marchesato. La macchina organizzativa lavora a pieno ritmo per finalizzare ogni dettaglio di questo importante evento, che segna l’inizio della stagione del trail italiano.

Il quartier generale sarà allestito tra il village di Porta Testa, dove ci saranno ritiro pettorali, partenze e arrivi, e i Chiostri di Santa Caterina, dove ci sarà il pasta party.

Il Trail del Marchesato è una vero e proprio gioiello che promette emozioni uniche, attraversando il magico “parco giochi” del Finalese: un’area ricca di sentieri tecnici, falesie calcaree, grotte e scorci mozzafiato sul mare. Partecipare significa vivere un’esperienza sportiva indimenticabile lungo il sentiero Ermano Fossati, che intreccia avventura, natura e cultura in un territorio dalla storia gloriosa.

La competizione propone quattro percorsi per soddisfare ogni livello di preparazione: un tracciato di 60 chilometri con 3000 metri di dislivello positivo, ideale per gli atleti più esperti e allenati; un percorso di 38 chilometri con 2200 metri di dislivello per chi cerca una sfida intensa ma più breve; un itinerario di 16 chilometri con 1000 metri di dislivello, adatto a chi desidera cimentarsi su una distanza più contenuta ma comunque tecnica; e infine una camminata di 7 chilometri, pensata per i meno allenati e gli amanti delle passeggiate nella natura.

Tra i top runner spiccano nomi di rilievo: nella gara regina di 60 chilometri parteciperanno Diego Angella, Lucien Epiney e Morgan Pilley, insieme a Lisa Borzoni ed Erica Dematteis.

Nella gara iconica di 38 chilometri si prevede una sfida avvincente tra Nicolas Gourdon, Luca Pescollderungg e Manuel Solavaggione. Per la categoria femminile, sarà al via Giulia Marchesoni.

È la natura che fa la differenza rispetto ad altre gare, e chi la vive sa muoversi al meglio. Con il video realizzato da Alessandro Beltrami si vuole dare voce a tutti gli abitanti del bosco, sia per imitarli e diventare agili e veloci come loro, sia per lanciare il messaggio che il Trail del Marchesato è così affascinante e unico grazie alla meravigliosa natura del finalese, che ospita i sentieri percorsi dai corridori.

L’obiettivo è convivere con questa natura in modo sostenibile e rispettoso, imparando da essa come muoversi meglio per essere più veloci e andare più lontano. È un invito a non vivere l’ambiente solo come uno spazio da attraversare correndo, ma a viverlo con attenzione, ascoltando i suoni, percependo i profumi e osservando quanto sia bello e importante esserne parte.

Concretamente, questo significa minimizzare l’impatto dei trailer sui sentieri, in particolare riducendo la dispersione e la produzione di rifiuti, e promuovendo comportamenti e abitudini sostenibili. Questa rappresenta una sfida ulteriore che ogni runner dovrebbe affrontare partecipando al Trail del Marchesato.

Sabato 1 marzo, a partire dalle 17:30, si terrà “Meet and Greet presso il lo Store La Sportiva di Finale Ligure, dove sarà possibile partecipare a un aperitivo insieme agli atleti del Team La Sportiva. Durante la serata ci sarà l’occasione di incontrare Giulia Marchesoni, Camilla Spagnol, Morgan Pilley, Diego Angella, Jacopo Troiano, Alessandro Colombo e Luca Pescollderungg, condividendo con loro momenti di confronto e di passione per il trail running.

Un elemento distintivo del Trail del Marchesato è il suo spirito solidale: fin dalla sua nascita, l’intero ricavato della manifestazione viene devoluto in beneficenza. Lo scorso anno, il supporto è stato destinato al progetto “I run for Find The Cure”, un’iniziativa solidale che unisce sportivi di ogni livello con l’obiettivo di sostenere progetti umanitari. Nel 2024, il progetto ha supportato il Medical Camp in Tanzania promosso dall’associazione Find The Cure, coinvolgendo medici e volontari sul campo.

Il ricavato delle gare sarà destinato quest’anno a Home Sweet Home, un fondo per il sostegno alla messa in sicurezza abitativa nei territori africani sostenuti da Find the cure Italia. Nello specifico nel 2025 ci sarà l’acquisto di pannelli solari per il villaggio di Tulizamoyo in Tanzania.

Di seguito il programma.

SABATO 1 MARZO 2025

DALLE 15:00 ALLE 19:00 Ritiro pettorali tutte le distanze presso village Porta Testa

DALLE 15:00 ALLE 19:00 Test scarpe La Sportiva presso village Chiostri di Santa Caterina

ORE 16:30 Yoga & trail presso Palazzo Ricci

ORE 17:30 MEET AND GREET Aperitivo con gli atleti del team La Sportiva presso La Sportiva store

ORE 18:30 PETZL NIGHT TREK Camminata in gruppo con ricognizione della prima salita delle gare e visita ai castelli con possibilità di testare le torce Petzl.

DOMENICA 2 MARZO 2025

DALLE 5:00 ALLE 5:45 Ritiro pettorali 60km

ORE 5:45 Briefing 60 km

ORE 6:00 Partenza Ultra Trail Del Marchesato 60 km

ORE 6:15 ALLE 8:00 Ritiro pettorali 38km

ORE 7:30 ALLE 9:00 Ritiro pettorali 16km

ORE 8:15Briefing 38 km

ORE 8:30 Partenza Trail Del Marchesato Sentiero Ermano Fossati 38km

ORE 8:35 Ritiro pettorali walking del Marchesato

ORE 9:00 Partenza Walking del Marchesato

ORE 9:20 Briefing Mini Trail Del Marchesato 16 km

ORE 9:30 Partenza Mini Trail Del Marchesato 16 km

ORE 11:00 CIRCA Primi arrivi

ORE 13:30 Premiazione Mini Trail 16 km

ORE 15:00 Premiazione Trail 38 km

ORE 15:30 Premiazione Trail 60 km

ORE 19:00 Arrivo delle Scope