La San Francesco Loano vince il derby, Cattardico: “Tre punti importanti, voluti e meritati, possiamo giocarcela con tutti”

Loano. Alla San Francesco Loano la vittoria mancava dal 12 gennaio. E oggi arrivano finalmente i tre punti, nella gara più significativa della stagione. Il derby si colora di rossoblù: il Pietra viene battuto 2-1, decisive le reti di Cargiolli e Carastro. Un risultato che pone fine al momento negativo e alza il morale della squadra, come ricorda il mister Cristian Cattardico, intervistato nel post partita. Commenta infatti il tecnico, ringraziando la società: “Voglio dedicare questo risultato ad Andrea Ferrara, Roberto Burastero e Aldo Graziano. In questo periodo difficile ci sono stati vicini e ci hanno aiutato. La dedico anche ai ragazzi perché in questo mese hanno patito tanto, anche ingiustamente, e si meritano questa giornata. Sono tre punti importanti, voluti e meritati“.

Una vittoria prodotta non solo dalla fame avuta dalla San Francesco, ma anche dalle qualità che ha dimostrato di avere questa squadra, come afferma il tecnico: “Qua sono tutte partite sporche, ma su questo campo noi siamo in difficoltà probabilmente più di altre squadre. Noi siamo una squadra tecnica. Oggi abbiamo messo in campo cuore, determinazione e giocate, perché il gol di Carastro arriva da un’azione importante. Va sottolineato, perché oltre ad avere voglia la San Francesco sa anche giocare a calcio”.

In particolare, i rossoblù sono entrati in campo nel secondo tempo con aggressività e coraggio, indirizzando la partita dalla propria parte. “Sulle seconde palle arrivavamo sempre prima – dichiara Cattardico -, i ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare. C’è stata anche la reazione dopo l’1-1 e la forza di riportarsi in vantaggio. L’atteggiamento dei ragazzi non è mai mancato. Tanti di loro l’anno scorso giocavano in Promozione o in Juniores, la squadra deve crescere ma meriterebbe di avere qualche punto in più”.

Infine, il mister ricorda come anche gli infortuni abbiano avuto un ruolo su questa stagione e la fiducia verso lo scorcio finale di questa stagione. “Non ho mai avuti tutti a disposizione – conclude il mister -, Auteri l’abbiamo recuperato strada facendo e non ha ancora il passo per reggere determinate situazioni, ma oggi ha fatto una grandissima partita. Se mettiamo in campo questo atteggiamento ci possiamo togliere grandi soddisfazioni. È un campionato molto equilibrato, si può vincere o perdere con chiunque. Sarà ancora lunga e difficile, ma così non ci sono problemi perché possiamo giocarcela con chiunque“.