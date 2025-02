La S.F Loano vince il derby e riprende la sua corsa alla salvezza, Auteri e Zaccaria: “Prevalso il cuore, che sia un punto di partenza”

Loano. La San Francesco Loano vince 2-1 contro il Pietra Ligure e ritorna ai tre punti che la riposizionano fuori dalla zona playout. Ergo, i rossoblù sarebbero salvi se il campionato finisse oggi. Ma serve dare ulteriore continuità per tentare di raggiungere l’obiettivo salvezza e di questo i loanesi ne sono pienamente consapevoli.

“Oggi c’era da dare qualcosa in più. Era un derby, giocavamo comunque contro una squadra attrezzata per le zone alte del campionato e se non avessimo dato qualcosa in più oggi avremmo potuto lasciare le penne – ha dichiarato Alberto Zaccaria al termine della partita contro i biancocelesti -. Siamo stati una squadra unita: entrati anche il primo tempo molto bene, con l’atteggiamento giusto, il secondo ancora di più. Ci tenevamo molto oggi, non solo per la classifica”.

Una prova di sacrificio quella offerta dai rossoblù, nonostante ci sia ancora da lavorare su alcuni aspetti in fase difensiva: “Ogni gol preso è sempre un peccato. Ne abbiamo presi tanti quest’anno sui quali potevamo far meglio, anche oggi sicuramente. Per il resto abbiamo fatto una grande partita, quella che dovevamo fare per fare punti e evitare di prendere tanti gol contro una squadra attrezzata soprattutto in avanti. Peccato aver fatto solo oggi questo tipo di partita, però speriamo che sia un punto di partenza per fare ancora meglio per salvarci”.

Alla voce del difensore si aggiunge quella di capitan Alessio Auteri: “Per me è stato un campionato difficile per troppi problemi fisici, ho saltato tutta la preparazione. Mi sono allenato per rientrare, sto provando a recuperare il passo, non è facile. Oggi è prevalso il cuore e da oggi si riparte per provare a salvarci in modo tranquillo. Secondo me come squadra meritiamo molto di più e oggi l’abbiamo dimostrato contro un grande avversario”.

La S.F. Loano è stata particolarmente brava a contenere gli attacchi alla profondità del Pietra: “Sicuramente conosciamo gli avversari, anche l’andata più o meno è stata una partita così. Loro hanno velocità, tecnica e attaccano molto bene la profondità soprattutto anche dal rilancio dal portiere o da Sancinito. Ci siamo sempre detti di stare molto attenti a quelle situazioni e poi il resto l’abbiamo fatto in campo, sia in difesa sia al centrocampo, a provare appunto a ripartire ad ogni recupero palla. Abbiamo dimostrato di essere in grado di fare tutto questo”.