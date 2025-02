La (ri)partenza dal basso può valere l’Eccellenza: Pontelungo, Carcarese e Millesimo alla prova del 9

Tre sono le regine del campionato di Promozione. Tre società accomunate da un percorso per certi versi simile ora pronte al salto nel massimo campionato regionale non solo a livello di campo ma anche strutturale. Percorsi lunghi che in una decade hanno fatto passare Pontelungo, Carcarese e Millesimo dalla periferia all’élite del calcio ligure. Partenze e ripartenze dal basso, non di quelle rischiose nell’area di rigore, che stanno dando i loro frutti.

Il Pontelungo, squadra rappresentativa di una piccola zona di Albenga, giocava in Seconda Categoria al Massabò, campo in terra battuta. Il giovane presidente Michele Neri, classe 1988, ha sempre puntato sull’esperienza di mister Fabio Zanardini consolidando il club in Prima Categoria e, due anni fa, compiendo il salto in Promozione. Una società seria e credibile che si è fatta trovare pronta a gestire quello che era il settore giovanile dell’Albenga. Oggi il Riva si riempie per i granata che sono diventati il punto di riferimento del calcio albenganese.

Il Millesimo ha avuto una crescita folgorante in 6 anni appena. Nel 2019 i giallorossi festeggiavano il salto in Prima Categoria ma la necessità di rifondare da zero – passando dalla Polisportiva all’attuale ASD – costrinse l’allora giovane squadra di millesimesi a doversi conquistare nuovamente la promozione. Ottenuta, poi, con un campionato folgorante guidati dal compianto Edy Amendola, per garbo e stile un vero signore del calcio. Anche qui il lavoro è stato coltivato con pazienza, affidandosi a giocatori del posto e a mister legatissimi alla piazza come Bruno Peirone, il figlio Simone Peirone, fino a Fabio Macchia. Credibilità e identità che hanno spinto l’imprenditore Eros Levratto a diventare presidente, a investire su strutture e giovanili fornendo alla squadra un budget da Eccellenza.

La Carcarese nell’ultima decade è ripartita puntando tanto sulla carcaresità, della dirigenza e dei giocatori, coinvolgendo il tessuto imprenditoriale locale. La società è riuscita a creare passo dopo passo il settore giovanile partendo praticamente da zero. In prima squadra il senso identitario ha spesso spinto giocatori di categoria superiore a scegliere i colori biancorossi. Un passo alla volta con scelte sempre coraggiose con gli allenatori. Il feeling con le prime volte sembra poter diventare il comun denominatore di tutti i salti. Andrea Alloisio alla prima esperienza protagonista del passaggio in Prima Categoria, Loris Chiarlone dell’accoppiata vittoria Prima Categoria e Coppa Italia di Promozione e adesso è il classe 1992 Michele Battistel, al debutto da primo allenatore, a guidare la squadra a un campionato di vertice.

Pontelungo e Millesimo 46, Carcarese 45. Al termine di queste ultime 9 giornate una delle tre potrà festeggiare mentre le altre due dovranno rivaleggiare ai playoff per poi sperare nel ripescaggio. Il primo scontro diretto del girone di ritorno si è disputato domenica e si è concluso con la vittoria del Pontelungo per 2 a 1 contro la Carcarese. Gli altri due match da circoletto rosso saranno il 23 marzo (Millesimo-Pontelungo) e il 6 aprile (Millesimo-Carcarese). Occhio anche agli incroci con Sampierdarenese, Sestrese e Ceriale le tre squadre che corrono per i posti playoff.

I calendari delle tre squadre (in grassetto le gare in casa)

Pontelungo: Cella, Superba, Little Club James, Sestrese, Millesimo, Finale, Legino, New Bragno, Sampierdarenese.

Millesimo: Ventimiglia, Argentina Arma, Ceriale, Cella, Pontelungo, Little Club James, Carcarese, Albissole, Superba.

Carcarese: Argentina Arma, Albissole, Cella, Superba, Little Club James, Sestrese, Millesimo, Finale, Legino.

La classifica dopo 21 giornate

Classifica: Pontelungo 46, Millesimo 46, Carcarese 45, Sampierdarenese 38, Sestrese 38, Albissole 30, Little Club James 28, Superba 25, Ventimiglia 24, Legino 23, New Bragno 21, San Cipriano 18, Finale 17, Argentina Arma 15, Cella 15.