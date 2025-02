La Rari Nantes Savona vince ai quarti di Champions: è 17-11 contro Oradea

Meravigliosa vittoria della BPER Rari Nantes Savona che, nella partita valevole per la prima giornata del Gruppo B dei Quarti di Finale della Champions League 24/25, disputata nella piscina “Ioan Alexandrescu” di Oradea, ha battuto i romeni del C.S.M. Oradea con il punteggio di 17 a 11. Dopo un primo tempo di studio, terminato 2 a 1 per i padroni di casa, i biancorossi di Alberto Angelini hanno cominciato a macinare gioco ed hanno preso il largo. Cecchini implacabili sono stati Damonte, autore di 4 reti, Rizzo e Merkulov autori entrambi di una tripletta. Da segnalare che il Savona era privo di Pietro Figlioli perché squalificato.

Nell’altro incontro del girone gli ungheresi del Ferencvaros, prossimi avversari dei biancorossi a Savona il 26 febbraio, hanno battuto gli spagnoli del Barceloneta 18 a 10.

Per i biancorossi, il ritmo delle partite continua serrato. Sabato prossimo, 8 febbraio la BPER Rari Nantes Savona sarà, infatti, impegnata nella piscina “Zanelli” di Savona per l’incontro valevole per la 16^ giornata del Campionato di Serie A 1 con l’Iren Genova Quinto. L’incontro avrà inizio alle ore 18,00.

Il tabellino della partita

C.S.M. ORADEA – BPER R.N. SAVONA 11 – 17

Parziali (2 – 1) (4 – 7) (2 – 5) (3 – 4)

TABELLINO

Formazioni

C.S.M. ORADEA: Dobozanov, Belenyesi 3, Negrean, Gheorghe 1, Insinna, Nichita, Gusarov 4 (di cui 1 su rigore), Gardasevic, Klutsch, Vancsik 1, Czenk 1, Velkic 1, Gavris.

Allenatore: Petar Kovacevic.

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Damonte 4, Cora, Occhione 1, Rizzo 3 (di cui 1 su rigore), Merkulov 3, Bruni 2, Erdelyi 2, Guidi, Patchaliev 1, Gullotta, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Vojin Putnikovic (Serbia), Mr. Matan Schwartz (Israele).

Delegato Len: Jean Michele Delon (Francia).

Superiorità numeriche:

C.S.M. ORADEA: 7 / 14 + 1 rigore realizzato.

BPER R.N. SAVONA: 9 / 10 + 1 rigore realizzato.

Note:

Usciti per 3 falli: A 4’37” dalla fine del 3° tempo Occhione (Savona); a 3’32” dalla fine del 4° tempo Gheorghe (Oradea); a 1’43” dalla fine del 4° tempo Belenyesi (Oradea).

Laura Sicco

(Nella foto in alto l’attaccante biancorosso Luca Damonte oggi autore di 4 reti).