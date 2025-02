La Juniores dell’Albenga continua il campionato: “In 11 a Fossano, non ci autoescluderemo”

Seppur in un contesto decisamente surreale il nome dell’Albenga non è cancellato definitivamente dalla stagione 24/25. A sorpresa il comunicato ufficiale non riporta l’esclusione della formazione impegnata nel campionato Juniores Nazionale.

I giocatori, contro la volontà del club, avevano giocato sabato scorso contro l’Asti in quello che era per tutti l’ultimo atto della stagione bianconera. Non è stata inviata la PEC di rinuncia dalla società? Probabile a questo punto visto che l’esclusione della prima squadra dalla Serie D è avvenuta in automatico dopo la rinuncia alla seconda partita. Forse i vertici del club speravano che l’esclusione avvenisse tramite una seconda rinuncia? Domanda a cui forse non riceveremo mai risposta (qui tante altre).

In ogni caso non ci sarebbe stato un dialogo Bisazza-dirigenza Juniores da cui sarebbe scaturita la volontà di andare avanti. E, da un paio di anni, l’esclusione della prima squadra non ha ripercussioni dirette sulla Juniores. Il giovane gruppo bianconero, colto di sorpresa, ora spera che non venga inviata questa PEC di rinuncia. Oggi andrà a Fossano in 11 per non rinunciare alla seconda gara (era successo con l’Asti all’andata) e non venire esclusi dal campionato. Il messaggio che filtra dall’ambiente juniores è chiaro: “Non ci autoescluderemo e finché potremo andremo avanti”. Lunedì ricominceranno gli allenamenti.