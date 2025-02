La cellese Patrizia Santoro concorrente del programma “The Golden Bachelor” su Real Time

Celle Ligure. Presto la vedremo in TV nella prima stagione della versione italiana di “The Golden Bachelor – non è mai troppo tardi per innamorarsi“. È la cellese Patrizia Santoro.

Bionda, solare, amante degli animali. Ci prova. Sarà infatti l’unica rappresentante per la Liguria a partecipare al programma, format di grande successo negli Stati Uniti, in onda da anni sulla ABC, che sbarcherà su Real Time il 19 febbraio prossimo. Insomma, non è mai troppo tardi per trovare l’amore.

Così Patrizia, cellese, negozio di abbigliamento nel centro storico, ha deciso di mettersi in gioco. Sarà una delle 16 Ladies che cercheranno di conquistare lo “scapolo d’oro”. Il Golden Bachelor, romantico over 60, che, al termine di ogni puntata, donerà una rosa a ciascuna signora che vorrà fare rimanere in gioco.

Un fenomeno televisivo pronto a partire anche qui con tutti gli ingredienti e l’entusiasmo del caso per incuriosire il pubblico. Così vedremo come saprà destreggiarsi Patrizia.

Lei che adora i suoi bassotti, il mare di Celle, le feste, e ballare. Saprà l’affascinante cellese fare breccia nel cuore di questo inguaribile romantico che ha deciso di rimettersi sentimentalmente in gioco? Lo vedremo solo seguendo gli 8 episodi.

Prima italiana assoluta, mercoledì 19 febbraio alle 21.30 su Real Time.