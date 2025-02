La Carcarese espugna Ceriale ed è prima a +2, Battistel: “Un’impresa, dobbiamo essere questi fino alla fine”

Ceriale. La Carcarese espugna il Merlo di Ceriale battendo 2-1 i biancoblù. Una vittoria fondamentale per i biancorossi che ritrovano la prima posizione in solitaria con un vantaggio di due punti sulle inseguitrici.

“Abbiamo fatto un’impresa, vittoria meritatissima, frutto di una settimana perfetta – dichiara Michele Battistel ai microfoni del club -. Faccio i complimenti a tutti, fare una partita così a Ceriale vuol dire tanto. Noi siamo questi e dobbiamo esserlo fino alla fine. Non possiamo modificare il risultato delle avversarie, ma solo i nostri, cercheremo sempre di imporci così ovunque e contro tutti”.

Una gara molto combattuta quella odierna: “Oggi abbiamo avuto tante occasioni, forse nella seconda fase del primo tempo qualche palla sbagliata in costruzione ci ha un po’ intimiditi, abbiamo perso i riferimenti nelle uscite. Però devo fare i complimenti a tutti, compreso chi non ha giocato e chi era in tribuna, perché siamo un gruppo forte e dobbiamo esserlo fino alla fine”.

“Domenica prossima con il San Cipriano dovremmo imporci dall’inizio”, chiosa.