La Carcarese cade contro il Pontelungo e cede il primato, Battistel: “Sconfitta che pesa, l’infortunio di Brignone ci spaventa”

Albenga. La Carcarese cede il primato all’accoppiata Pontelungo e Millesimo. Dopo una prima parte di stagione condotta al vertice, la sconfitta per 2-1 dei biancorossi nello scontro diretto con gli ingauni ridefinisce le gerarchie del campionato. La differenza è di un solo punto, ma ora la squadra di Michele Battistel è costretta ad inseguire. Proprio il tecnico della Carcarese ha commentato quanto accaduto nel post partita. “Nella prima mezz’ora – afferma il tecnico – dovevamo fare il secondo gol e portare la gara dalla nostra parte. Nella fase centrale della partita forse ci siamo abbassati troppo e poi loro hanno trovato i gol perché sono una squadra che punisce. Noi ci abbiamo provato fino alla fine, ma il loro portiere è stato bravissimo”.

Come detto, questo rischia di essere un importante punto di svolta del campionato. “È una sconfitta che pesa – continua Battistel – perché è uno scontro diretto, inutile nasconderlo. Da martedì però bisogna tornare ad andare forti e ripartire sulla strada che abbiamo seguito fino ad ora”. Per la Carcarese settimana prossima arriva una gara sulla carta abbordabile, contro l’Argentina Arma penultima in classifica. Insomma, c’è sin da subito la possibilità di riscattarsi.

Infine, il mister biancorosso non si interessa della prestazione del direttore di gara e analizza cosa è mancato alla squadra, oltre a trattare l’infortunio di Brignone, uscito a fine primo tempo. “Difficilmente – conclude Battistel – parlo degli arbitri e preferisco non farlo nemmeno oggi. È mancata un po’ di determinazione sugli episodi e nei dettagli: dobbiamo essere più bravi a sbagliare il meno possibile. L’infortunio di Brignone è la cosa che ci spaventa di più, la vera nota negativa“.