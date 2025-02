KickBoxing. Giovanni Spanu premiato dal Comune di Savona per la vittoria del mondiale IKC

Savona. “Il Comune di Savona, a Giovanni Spanu, con riconoscenza per i risultati ottenuti”, così recita la targa commemorativa assegnata il 14 febbraio all’atleta del Kombat Team di Alassio per aver vinto la cintura mondiale del circuito IKC. Un risultato molto importante, oltre che per l’atleta, sia per il team alassino che per la città di Savona, da cui proviene Spanu.

A rendere l’omaggio al kickboxer nella Sala Rossa del comune l’assessore allo sviluppo economico e sport Francesco Rossello e l’assessore all’educazione alla cittadinanza attiva Gabriella Branca, oltre ad essere circondato dai suoi familiari.

Tra gli applausi e un po’ di commozione nel ricordare i momenti difficili e il sudore per arrivare a questo risultato, ecco le dichiarazioni del suo maestro Alessandro De Blasi: “Giovanni era visibilmente commosso ricordando i sacrifici che lo hanno portato a questo risultato. Sono più di 12 anni di carriera agonistica passata assieme. È una soddisfazione portare il nostro sport in ambienti che, un tempo, precludevano solamente un determinato tipo di sport. Sono molto orgoglioso del percorso umano e sportivo che ha compiuto Giovanni, spero che possa essere un esempio positivo per i nostri giovani, per me è un grande orgoglio“.

Arrivano inoltre i ringraziamenti dell’assessore allo sport, che ha sottolineato, oltre che a ringraziarlo personalmente e a nome di tutta Savona, il suo percorso come una via de seguire per i giovani di oggi.