K1. L’ingauno Samuele Iorio vince due volte a Fight Clubbing: suo il ‘KO of the year’ della promotion

Come ogni anno, Fight Clubbing, la nota promotion internazionale a cui ha partecipato anche l’albenganese Samuele Iorio, mette in palio dei premi per i migliori fighter dell’anno. Tra tutti e 5 i premi, che si dividono in miglior atleta dell’anno di pugilato, kickboxing e Muay Thay, ci sono anche i premi per l’incontro dell’anno e per il KO dell’anno.

L’atleta del Kombat Team è stato nominato dagli organizzatori, nei loro post su Instagram, per la nomination a KO dell’anno, per il colpo mancino sferrato al fegato di Ancinelli nel match di dicembre. Conclusione, con l’80% dei voti, Iorio si aggiudica il premio di “KO of the Year 2024”.

“Sono felicissimo di aver vinto questo premio in una promotion così importante”, spiega Iorio ai nostri microfoni: “Spero che sia il primo di tante soddisfazioni che cercherò di togliermi con Fight Clubbing ed altre promotion. Dedico questa vittoria a tutte le persone che mi sostengono ormai da anni”.

Intanto, il 2025 di Samuele inizierà nel prossimo mese: “Ora testa al 29 aprile, ci aspetta un valido avversario per un match molto importante che svelerò più avanti”.