Istituto Falcone di Loano: un passaporto per il mondo delle costruzioni

Loano. Un indirizzo che coniuga tradizione e innovazione rappresenta una scelta solida sia per chi desidera inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, sia per chi intende proseguire gli studi in un settore strategico e in continua evoluzione. Presso l’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Falcone di Loano, l’indirizzo tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio offre una formazione altamente qualificante per chi aspira a operare nei settori delle costruzioni, dell’ambiente e della gestione del territorio.

Questo corso raccoglie l’eredità dello storico diploma di Geometra, che per decenni ha formato professionisti capaci di contribuire allo sviluppo del Paese, e lo arricchisce con competenze innovative. L’approccio al lavoro nel campo dell’edilizia si è infatti evoluto radicalmente grazie all’integrazione di nuove tecnologie, come la modellazione tridimensionale e il Building Information Modeling (BIM), che consentono di raggiungere livelli di progettazione sempre più avanzati e realistici.

Le materie di indirizzo comprendono lo studio della progettazione assistita da software CAD e BIM, l’applicazione della realtà virtuale ai processi costruttivi, l’approfondimento delle tecniche di costruzione con materiali ecosostenibili e lo studio degli impianti tecnologici di ultima generazione, che rendono l’edificio sempre più assimilabile a un prodotto industriale ad alta efficienza. Particolare attenzione è dedicata alle tecniche di rilievo, che spaziano dai metodi tradizionali all’impiego di strumenti avanzati come ricevitori satellitari, laser scanner e tecnologie fotogrammetriche.

Questi argomenti vengono affrontati non solo in aula, ma anche attraverso esercitazioni pratiche sul territorio, per consentire agli studenti di applicare concretamente le conoscenze acquisite. Lo studio della geopedologia e dell’estimo permette inoltre di approfondire le caratteristiche del suolo e le tecniche di valutazione immobiliare. Considerando che una parte significativa delle attività nel settore edilizio riguarda la manutenzione degli edifici, vengono affrontate anche tecniche di diagnosi mediante l’uso di termocamere, indagini non distruttive e prove sui materiali.

Per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, il corso offre numerose collaborazioni con soggetti esterni nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), che permettono agli studenti di partecipare a esperienze di lavoro, studio e approfondimento al di fuori dell’ambiente scolastico. Inoltre, chi frequenta l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha accesso a numerose opportunità di formazione aggiuntiva, tra cui corsi di design di interni, modellazione tridimensionale e stampa 3D, disegno CAD, rilievo topografico e realtà aumentata.

Attualmente, i diplomati del corso CAT riescono a trovare un’occupazione in tempi molto brevi, grazie alla forte richiesta di tecnici qualificati nel settore delle costruzioni. Molti di loro vengono impiegati presso imprese edili, che sono costantemente alla ricerca di geometri di cantiere, figure chiave che fungono da collegamento tra il cantiere e gli studi di progettazione, un ruolo che richiede solide competenze tecniche e ottime capacità relazionali, ma che offre anche grandi soddisfazioni professionali.

Altre possibilità di impiego si trovano nella pubblica amministrazione e nella libera professione di Geometra. Per ottenere l’abilitazione professionale, attualmente si possono seguire due percorsi principali: un tirocinio di diciotto mesi presso un geometra, architetto o ingegnere, seguito dal superamento dell’Esame di Stato, oppure la laurea triennale in Tecnologie per l’edilizia e il territorio (LP01), attivata anche presso l’Università di Genova, che fornisce l’abilitazione automatica alla libera professione.

Per chi sceglie di proseguire gli studi universitari, le facoltà più affini sono Ingegneria, Architettura, Geologia e Scienze forestali. Grazie a una preparazione solida e multidisciplinare, i diplomati dell’indirizzo CAT affrontano con successo questi percorsi accademici, arrivando al traguardo della laurea con una base tecnica e pratica ben consolidata.

In definitiva, il corso Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’Istituto Falcone di Loano offre una formazione completa e aggiornata, aprendo le porte a numerose opportunità professionali e permettendo a chi lo sceglie di costruire il proprio futuro su solide fondamenta.