Istituto Falcone di Loano, il tuo futuro nel business inizia dal corso Amministrazione, finanza e marketing!

Loano. Sei in terza media e non sai ancora quale scuola scegliere? Se ti interessa capire come funzionano le aziende, il denaro e il marketing, il corso Amministrazione, Finanza e Marketing dell’Istituto Giovanni Falcone potrebbe essere perfetto! Ti spieghiamo perché.

Un futuro pieno di opportunità:

Ti piacerebbe un giorno lavorare in una grande azienda, in banca, in uno studio di consulenza o addirittura avviare una tua attività? Con AFM avrai una formazione che ti apre molte porte! Studierai materie che ti preparano direttamente al mondo del lavoro, come economia, diritto e marketing.

Impari cose utili per la vita di tutti i giorni:

Sai come si apre un conto in banca? Come funzionano le tasse? Cos’è un bilancio aziendale? Con AFM imparerai tutto questo e molto altro. Anche se deciderai di non lavorare in questo settore, queste conoscenze ti saranno utili nella vita di tutti i giorni.

Pratica, non solo teoria!

Durante il percorso scolastico farai stage e visite in aziende reali, banche o uffici. Questo significa che potrai vedere da vicino come funziona il mondo del lavoro e mettere in pratica quello che hai studiato in classe.

Ti prepara anche all’università:

Se dopo le superiori vuoi continuare a studiare, AFM è una base perfetta per corsi di laurea come Economia, Marketing, Giurisprudenza, Scienze Politiche o Management.

Perché il business è ovunque:

Qualunque sia la tua passione, che si tratti di sport, moda, tecnologia o social media, dietro c’è sempre il business. Sapere come funzionano soldi, pubblicità e strategie di mercato ti aiuterà a trasformare una passione in un lavoro.

È una scelta perfetta per il tuo futuro:

Il mondo sta cambiando velocemente, e le figure professionali legate alla gestione aziendale, alla finanza e al marketing sono sempre più richieste. Con AFM sarai pronto per affrontare il futuro con competenze concrete e aggiornate.

Un esempio di come l’Istituto fonda la teoria con la pratica, la scuola con il mondo del lavoro è stato realizzato durante un incontro con la Pwc Italia spa, una grande azienda di revisione e consulenza, una tra le prime quattro a livello mondiale!

In questo incontro gli studenti hanno potuto constatare realmente la professione del revisore e hanno potuto approfondire tematiche di bilancio e contabilità.

Questi incontri sfociano in collaborazioni proficue con le principali aziende del settore e concorrono a rafforzare le Soft-skills degli studenti che vi partecipano.