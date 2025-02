Istituto Falcone di Loano, ecco il corso Turistico: tre lingue, stage presso aziende del settore, attività extracurriculari

Loano. Il corso Turistico dell’Istituto Falcone di Loano è la scuola per chi ama viaggiare e specializzarsi nel settore turistico. Hai la passione per i viaggi, la scoperta di luoghi e culture diverse, vuoi lavorare in contesti internazionali dinamici esei interessato a conoscere le strategie di promozione turistica? L’Istituto Falcone ti darà gli strumenti e le competenze per diventare un professionista del turismo.

L’Istituto Tecnico “Falcone” è un’Istituzione scolastica che offre una formazione articolata capace di fornire competenze, capacità gestionali e linguistiche spendibili in settori strategici nel mondo del lavoro e della carriera universitaria. Il nostro Paese è noto per le sue bellezze artistiche, naturali e culturali oltre ad essere apprezzato per la sua forte vocazione turistica, per la qualità e la vastità dei servizi di accoglienza. Quindi le possibilità per chi sceglie di lavorare nel settore turistico sono numerose e diversificate.

Nell’indirizzo turistico:

– Studierai in un ambiente sereno, dove potrai specializzarti e sviluppare i tuoi talenti;

– Imparerai tre lingue straniere;

– Approfondirai tematiche specialistiche attinenti la gestione delle imprese turistiche, geografia, diritto del turismo e la promozione del patrimonio artistico e culturale;

– Parteciperai a progetti pratici, come l’organizzazione di itinerari e simulazioni aziendali, stage presso aziende del settore ed esperienze sul campo che ti permetteranno di costruire una rete di

contatti professionali;

-Usufruirai della importante offerta formativa extracurricolare (corsi per le certificazioni linguistiche e informatiche, gruppo di teatro, coaching, corsi PNRR, ecc…);

-Condividerai il contesto valoriale che caratterizza l’Istituto Falcone (Legalità, educazione alla gentilezza e al rispetto, Responsabilità);

– Dopo il diploma potrai iniziare a lavorare o iscriverti all’Università scegliendo corsi di laurea in Economia del Turismo, Scienze del Turismo, Lingue, o a percorsi tecnici focalizzati sul turismo ad

alto tasso di occupabilità come L’ITS Academy.

Gli studenti partecipano ad attività come il “Progetto turismo attivo” che ingloba il turismo sportivo, culturale ed ambientale volto ad arricchire l’esperienza scolastica in aula con un’attività più pratica. Attraverso questo progetto i nostri studenti hanno incrementato la conoscenza del patrimonio storico-artistico locale, hanno realizzato un itinerario turistico ed accompagnato i visitatori nei principali musei del territorio come veri operatori turistici. Una scuola che lavora per rafforzare i talenti dei singoli studenti con un insegnamento volto a formare i professionisti del domani.