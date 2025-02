Ipotesi termovalorizzatore in Valbormida, Mirri chiama a raccolta i sindaci

Carcare. Crescono i timori per la possibile realizzazione di un termovalorizzatore in Valbormida. Tra i siti ipotizzati dalla Regione per insediare un impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti figurano le macro aree di Albenga, Vado Ligure, Quiliano, Cairo Montenotte e Cengio, e proprio l’indicazione degli ultimi due sta allarmando amministratori e cittadini.

A tal proposito il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, ha convocato, per mercoledì 19 febbraio alle ore 17, un tavolo di confronto con i “colleghi” del comprensorio, allargato a quelli di Quiliano e Vado. Come mesi fa per il rigassificatore, si sta profilando uno scontro politico tra i sostenitori della giunta regionale guidata da Marco Bucci, tra cui proprio i sindaci di Cairo, Paolo Lambertini e di Cengio, Francesco Dotta, i quali non hanno ancora preso una posizione, e i militanti o simpatizzanti del centro sinistra, che si dichiarano contrari.

“Il nostro territorio subisce ormai da tempo una forte presenza lavorazioni che comportano un pesante impatto ambientale. La Valbormida potrebbe essere tra le possibili scelte di insediamento di un termovalorizzatore e la Regione ha bandito una manifestazione di interesse per l’individuazione dell’area su cui realizzare tale impianto. Per questo motivo vorrei confrontarmi con gli altri sindaci per analizzare la questione, visto che il parere positivo del primo cittadino di un Comune potrebbe far ricadere problemi anche su quelli vicini”, afferma Mirri.