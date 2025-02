Intenso passaggio di tir ad Albisola Vigo: il sindaco Garbarini vieta accesso e transito ai mezzi pesanti in alcune vie della zona

Albisola Superiore. Tiene ancora banco il problema del traffico di mezzi pesanti nel centro cittadino.

Questa volta la zona interessata è quella di Vigo dove, negli ultimi tempi, si è intensificato il passaggio di tir con relativi disagi. Per questo il sindaco Maurizio Garbarini “a seguito della situazione verificatisi nel corso dell’ultimo mese nella zona di Albisola Vigo che ha visto l’insolito transito di mezzi pesanti in orari diurni e notturni” ha firmato la delibera “che istituisce il divieto di accesso e transito per i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate (a pieno carico) nelle vie di quella zona della nostra città. Questa misura – spiega – è stata presa per migliorare la sicurezza stradale e la vivibilità del nostro centro urbano”.

Il provvedimento interesserà Via Alba Docilia, intersezione con Corso Ferrari. Via Paolo VI, intersezione con Corso Mazzini. Via XXV Aprile, intersezione con Corso Mazzini. Via Giovanni XXIII,Via De Rege.

“Il transito sarà consentito solo ai veicoli autorizzati. – continua il primo cittadino – Questa scelta è frutto di un’attenta valutazione per garantire una città più sicura e vivibile per tutti”.