Innovazione e collaborazione: gli studenti dell’Aicardi e del Galilei uniti per la vigna

Albenga. Gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Agrario “Aicardi” di Albenga e dell’Istituto Tecnologico “G. Galilei” di Campochiesa d’Albenga hanno collaborato con sinergia ed entusiasmo alla realizzazione di un progetto innovativo per il controllo e la gestione dell’impianto di irrigazione della vigna dell’istituto agrario.

Attraverso l’implementazione di un sistema avanzato di monitoraggio, gli studenti hanno sviluppato una soluzione in grado di misurare temperatura e umidità in quattro zone diverse della vigna. I dati raccolti verranno costantemente analizzati mediante grafici che permetteranno agli studenti dell’Istituto Agrario di esaminare e tenere sotto controllo la salute delle coltivazioni, intervenendo tempestivamente quando necessario. Inoltre, in caso di anomalie, il sistema sarà in grado di inviare messaggi di errore per avvisare il responsabile dell’azienda agricola, garantendo un monitoraggio costante e affidabile.

Le prospettive future per questo progetto sono ampie e promettenti. Si prevede l’integrazione di nuovi sensori e attuatori per migliorare ulteriormente la precisione del monitoraggio e la gestione della vigna. Un ulteriore sviluppo potrebbe riguardare l’implementazione del controllo tramite immagini, consentendo un’analisi ancora più dettagliata delle piante.

Gli studenti dell’Istituto Tecnologico “G. Galilei” stanno inoltre valutando l’introduzione di algoritmi, di machine learning per il riconoscimento tempestivo di eventuali malattie delle piante. Questo avanzamento tecnologico fornirebbe agli studenti dell’Aicardi dati ancora più approfonditi, supportandoli nelle decisioni cruciali per la salvaguardia della salute delle coltivazioni.

Il Dirigente Scolastico ha accolto con grande soddisfazione questa sinergia tra i due percorsi di studio, sottolineando l’importanza e la necessità di collaborazione tra studenti con competenze complementari. Questo progetto rappresenta un’ottima esperienza di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), e offre agli studenti un’opportunità concreta di applicare le proprie conoscenze in un contesto reale.

Un punto di partenza per migliorare la collaborazione tra il mondo dell’agricoltura e quello della tecnologia creando sinergie tra innovazione e tradizione.