Innovazione digitale, il consigliere regionale Invernizzi: “La Liguria tra le prime regioni d’Italia”

Liguria. “É un grande risultato quello raggiunto dalla Regione: la Liguria è tra le prime in Italia nell’attuazione del progetto Punto Digitale Facile. Questo significa che migliaia di persone, soprattutto anziani e cittadini in difficoltà, hanno finalmente accesso agli strumenti digitali di cui hanno bisogno per vivere in un mondo sempre più connesso”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia elogiando il lavoro svolto dall’assessore Simona Ferro.

“L’innovazione tecnologica è un diritto di ciascun ligure. Ogni cittadino deve poter accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione senza ostacoli, con la sicurezza di poterli usare in autonomia. Con 82 punti di facilitazione attivati e oltre 29mila adesioni e con l’obiettivo di arrivare a 57mila entro l’anno, la Regione dimostra che quando le istituzioni lavorano con impegno e in sinergia con le associazioni del territorio, i risultati arrivano”, dice Invernizzi.

“L’obiettivo è chiaro: garantire che nessuno venga lasciato indietro. Nei prossimi mesi continueremo a investire nell’alfabetizzazione digitale, perché la tecnologia deve essere un ponte, non un muro. Vogliamo una Liguria dove ogni cittadino, indipendentemente dall’età o dalla condizione sociale, possa sentirsi parte di questa rivoluzione digitale. Insieme all’assessore Ferro costruiamo una Liguria più moderna, più inclusiva, più vicina alle esigenze di tutti. Il futuro è digitale, e noi vogliamo che sia un futuro per tutti”, conclude l’assessore regionale.