Ingiunzioni di pagamento per vecchie multe, lettera di un savonese a Olivieri: “Da 30 a 180 euro e mi è stata negata la rateizzazione”

Savona. Continuano le polemiche sulle ingiunzioni di pagamento arrivate nelle scorse settimane a oltre 17mila cittadini. Qui di seguito riportiamo la lettera scritta da un savonese al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Buongiorno

Ho ricevuto da poco un ingiunzione di pagamento per una violazione al Codice della strada, riscontrata con autovelox da remoto nel 2021.

Il verbale e stato notificato tramite compiuta giacenza, essendo in quel periodo assente dalla mia residenza.

Non mi soffermo sulla mancata contestazione, ci sarebbe da dire, la violazione contestata per violazione all art.142 superavo di non oltre 10 km/ora il limite di velocità.

Ingiunzione di pagamento pari a euro 180, quando e previsto il pagamento in misura ridotta di 29,40 euro. Nonostante abbia chiesto una rateizzazione, la stessa mi e stata rifiutata chiedendomi maree di documenti. Vi sembra corretto passare da 29.40 euro se pagata in misura ridotta a 180 euro?

Queste ditte private per la riscossione aggiungono cifre esagerate e applicano subito i fermi amministrativi dei veicoli, non dando respiro a chi come me padre di famiglia deve fare i conti per arrivare a fine mese.

Inoltre vanno contro la politica del governo che ha incentivato la rateizzazione e la rottamazione delle cartelle, cosiddetto fisco amico. Spero in un intervento del Presidente per porre fine all’affidamento a queste società e dare tempo per il pagamento riducendo le cifre esagerate.