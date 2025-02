Ingiunzioni di pagamento per vecchie multe: in una settimana incassati 500mila euro, centinaia annullate

Savona. In una settimana sono stati incassati 500 mila euro per i pagamenti delle vecchie multe sui 3 milioni previsti. Le persone interessate dalle ingiuzioni di pagamento sono 17163 (29mila i verbali).

Da quando sono stati installati i velox (nel 2017, ma attivi dal 2018) sono state fatte 147 mila multe (delle quali 29mila non pagate): “Abbiamo registrato un tasso di pagamento spontaneo dell’80%”, ha evidenziato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Già diverse centinaia di pratiche sono state annullate. “Le fattispecie sono diverse – spiega Olivieri -. Chi ha effettuato il pagamento, ma in ritardo, chi ha pagato con un bollettino non precompilato, chi ha fatto un unico bonifico con tre casuali, chi ha rateizzato il pagamento”. Sono stati presentati sei ricorsi.

I quattro consiglieri di opposizione hanno chiesto la convocazione di un consiglio monotematico: “Io capisco il gruppo Uniti per la Provincia che chiede chiarimenti, ne discuteremo in consiglio provinciale”.

“Sto cercando di ridurre il più possibile i disagi ai cittadini e assicurare efficacia amministrativa. Ci siamo lavorando con massima attenzione, anche con i consiglieri, il direttore, i dirigenti e il responsabile del procedimento. Se ci sono disfunzioni, farò le valutazioni del caso”, conclude Olivieri. L’agenzia incaricata della riscossione presentà report bisettimanale, il primo sarà pronto lunedì.

Per andare incontro agli utenti, a partire da lunedì 10 febbraio, presso la sede della Provincia di Savona e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30), è presente personale specializzato di LaBConsulenze Srl per offrire assistenza diretta e risolvere ogni eventuale problematica legata ai pagamenti. Per ulteriori informazioni, è stato attivato un numero di telefono dedicato: 019 8313433, al quale i cittadini potranno rivolgersi per chiarimenti nei medesimi orari di apertura dello sportello.

L’amministrazione provinciale è “consapevole del volume di richieste di chiarimento pervenute nelle ultime ore e si sta adoperando al massimo per fornire risposte puntuali e tempestive a tutti i cittadini interessati. Coloro che necessitano di precisazioni o ritengano di aver già effettuato il pagamento della sanzione ricevuta possono contattare gli uffici preposti per ricevere il supporto necessario”.